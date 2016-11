Stadt will Bauland vermarkten lassen Die Nachfrage nach Bauplätzen ist hoch. Die Stadt hat neue Pläne dafür.

Der Rabenauer Stadtrat hat beschlossen, ein rund 4 000 Quadratmeter großes Flurstück an der Obernaundorfer Straße öffentlich auszuschreiben. Gesucht wird dafür ein Investor, der das Areal oberhalb des Stadions als Bauland erschließt und vermarktet. Dazu gehört auch ein Grundstück, das sich derzeit noch im Privateigentum befindet. Es soll mit veräußert werden. Im Flächennutzungsplan, der derzeit überarbeitet wird, soll das gesamte Gebiet auch als Bauland ausgewiesen werden. Eine frühere Planung als Parkplatz wurde verworfen. Aktuell sind alle Baugebiete der Stadt belegt, die Nachfrage aber anhaltend hoch. So verkaufte Rabenau kürzlich sechs Baugrundstücke an der Erich-Weinert-Straße in Oelsa – die Bewerberliste war allerdings länger, heißt es aus dem Rathaus. (hey)

