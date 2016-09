Stadt will Baugeschehen anschieben Grund- und Oberschule, Markt 2, Lindenstraße: Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung jede Menge Bauaufträge vergeben.

Lindenstraße, Abwasserkanäle in Görzig, Oschatzer Straße – in Strehla wird seit Monaten rege gebaut. Das soll auch im Herbst so weitergehen. Im Stadtrat steht am Dienstag, 27. September, die Vergabe vieler Bauaufträge auf dem Programm. Zum Beispiel der zweite Abschnitt der Lindenstraße zwischen der Schul- und Bahnhofstraße. Saniert werden soll auch die Fahrbahn des Krähenhüttenweges – ein während des B-182-Baus in Gröba viel genutzte Umleitung zwischen Forberge und Gröba. Ebenfalls auf der Beschlussliste: die Reparatur der Dellen auf der Verbindungsstraße zwischen Paußnitz, Lößnig und Görzig. Auch die Grundschule an der Lindenstraße soll in diesem Jahr noch äußerlich saniert werden. Unter anderem sollen die Sandsteine in der Klinkerfassade ausgebessert werden und auch am Dach stehen Arbeiten an. Bei der Oberschule stehen weitere Brandschutz-Einbauten auf dem Programm. Mit einer Auftragsvergabe für Abbrucharbeiten am Markt 2 bringt die Stadt außerdem die geplante Sanierung des Hauses auf den Weg. In dem leeren Nachbargebäude des Rathauses sollen Sozialwohnungen entstehen. (ewe)

