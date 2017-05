Stadt will Banden-Betteln verbieten

Geld geben um zu helfen, ist wirklich ein zweischneidiges Schwert geworden. Man weiß ni ob es hilft oder es insgesamt noch schimmer macht. Am HBF Nord habe ich einen Bettler beobachtet. Am 1. Tag gings ihm gut, am 2. Tag kam er humpelnd und am 3. Tag hatte er ein eingebundenen Fuß...o.O .an Tag 4 war wieder alles normal....komische Strategie :-/