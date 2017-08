Stadt will Areal in Reick selbst nutzen Das Erbbaurecht für das Grundstück in der Tornaer Straße 40 soll beendet werden. Was damit passiert, ist offen.

In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Prohliser Ortsbeirat mit dem leer stehenden Haus und dem dazugehörigen Grundstück in der Tornaer Straße 40. Die Stadt will das Erbbaurecht, das eigentlich bis Ende 2097 für dieses Flurstück gilt, vorzeitig aufheben. Hintergrund ist eine andere Nutzung des Areals. Bislang hatte die Lebenshilfe das Gebäude gepachtet, zuletzt zeigte ein anderer Verein Interesse, im Objekt eine multikulturelle Begegnungsstätte zu eröffnen. Die Prohliser Ortsbeiräte stimmten allerdings dem Vorhaben der Stadt zu.

Nun muss zunächst noch der Stadtrat darüber entscheiden. Sollte das Gremium ebenfalls zustimmen, gibt es mehrere Optionen für das Areal. So könnte das ohnehin baufällige Haus abgerissen und die Fläche zur Erweiterung der benachbarten Kleingartensparte genutzt werden. Auch eine Bebauung mit Wohnungen ist möglich. Geprüft wurde zudem eine Sanierung des Gebäudes – mit dem Ergebnis, dass das Grundstück weder als Verwaltungsstandort noch für die Unterbringung von Asylsuchenden geeignet ist. (SZ/noa)

zur Startseite