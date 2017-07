Stadt weist Anzeige zurück Erneut sind Dokumente für die Planung eines neuen Rewe-Marktes in der Diskussion.

© dpa

Der Pulsnitzer Stadtrat beschäftigt sich in der Sondersitzung am Mittwoch um 19 Uhr im Ratssaal des Ratskellers nicht nur mit der Bestätigung eines neuen Amtsleiters und den Gebühren für die Sportstätten. Zum wiederholten Mal steht der Bebauungsplan für die Kamenzer Straße zur Debatte. Es geht dort um Veränderungen wegen des geplanten Neubaus des Rewemarktes. Das jetzige Gebäude soll abgerissen werden. Der Plan musste nun schon zum zweiten Mal ausgelegt werden. Beim ersten Mal hatte der Pulsnitzer Bürger, Gerd Kirchhübel, Mängel an den Unterlagen kritisiert. Die Stadt hatte eingeräumt, dass die Kritik berechtigt war. Nun meldete Kirchhübel erneut Kritik an und fordert eine dritte Auslegung. Es seien wieder unvollständige Unterlagen präsentiert worden. Auch zeichnerische Fehler seien ihm aufgefallen. Die Stadt weist die Vorwürfe zurück und vermutet, der Bürger habe die Dokumente – bestimmte Planteile und Beschlüsse – schlicht übersehen. Auch die Stellungnahmen der Behörden und Träger der öffentlichen Belange seien vorhanden gewesen. Deshalb weist die Stadt die Petition zurück. Am Mittwoch sollen die entsprechenden Beschlüsse über die Veränderungen im Bebauungsplan gefasst werden, als wichtiger Schritt zum Neubau des Marktes. (SZ)

zur Startseite