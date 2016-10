Stadt wartet erst einmal ab Welche Kitas und Schulen wurden mit dem jetzt als giftig eingestuften Styropor saniert?

Ein Haufen Dämmstoff, der nicht mehr entsorgt werden darf. Denn Schaumstoffpolysterol mit Flammhemmer steht in Verdacht, krebserregend zu sein. Wie viel davon wurde in der Stadt verbaut? © Symbolbild/André Braun

Nachdem seit diesem Monat flammenhemmendes Baustyropor nicht mehr von hiesigen Entsorgern abgenommen werden darf, da es zum Giftstoff hochgestuft wurde, ist die Aufregung unter Bauexperten groß. Es gilt jetzt als krebserregend.

An einer Vielzahl von städtischen Gebäuden wurde der Baustoff Styropor als Dämmstoff an Fassaden verbaut. „Eine Aussage, an welchen Gebäuden HBCD-haltige Dämmstoffe aus Styropor verwendet wurden, ist so schnell nicht möglich. „Um dies festzustellen, bedarf es einer Schadstoffanalytik im Einzelfall“, so das Bauamt auf SZ-Nachfrage, welche Kitas und Schulen denn davon betroffen sind und was passieren muss.

Es sei anzumerken, so die Stadt, dass es einheitlicher Regelungen bedarf, wie mit der geltenden Änderung in der Abfallverzeichnis-Verordnung umgegangen werden soll. Erst danach sei klar, ob auch die gedämmten Gebäude nun einer Untersuchung unterzogen werden müssen.

