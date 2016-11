Stadt warnt vor toten Vögeln

Über 100 Wasservögel sind in Schleswig-Holstein an der Vogelgrippe gestorben. Auch rund um den Bodensee werden Todesfälle berichtet. „Verlässliche Aussagen zur Virulenz des Erregers für den Menschen sind derzeit noch nicht möglich“, teilte die Dresdner Stadtverwaltung am Freitag mit. Vorsorglich sei aber darauf zu achten, den direkten Kontakt von Menschen und Haustieren zu toten und kranken Wildvögeln zu vermeiden. Außerdem dürfen Geflügelhalter ihre Tiere nicht mit Oberflächenwasser tränken, zu dem Wildvögel Zugang haben.

Derzeit seien die Menschen in Sachsen nicht gesundheitlich gefährdet, betont die Stadt. Geflügelfleisch könne unbedenklich gegessen werden. Wer vermehrt tote Wildvögel findet, soll sich umgehend beim Veterinäramt melden. (SZ/sr)

