Stadt verzichtet auf Ausgleichsbeiträge Der Stadtrat beschloss jetzt eine Ausnahmeregelung.

Entwarnung für 371 Grundstücke und deren Eigentümer in Strehla: Die Stadträte haben am Dienstag beschlossen, dass die Kommune keine Ausgleichsbeträge für das Sanierungsgebiet Altstadt erhebt. Eigentlich sieht das Baugesetz vor, dass Kommunen in solchen Gebieten sanierungsbedingte Bodenwert-Erhöhungen bei den Eigentümern abschöpfen. Laut Kämmerer Dirk Schäfer kann Strehla aber durch eine Ausnahmeregelung darauf verzichten, weil die zwei Kriterien erfüllt seien: Zum einen lägen die für das Strehlaer Sanierungsgebiet festgestellten Bodenwert-Erhöhungen bei im Schnitt etwa 400 Euro – und seien damit geringfügig. Ferner übersteigen die Kosten für die Beitragsergebung (geschätzt 370 000 Euro) die erwarteten Einnahmen von etwa 146 000 Euro deutlich. (ewe)

