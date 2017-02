Stadt verweigert Baugenehmigungen

Die Verunsicherung bei Wohnungsbauunternehmen hält an. Die Stadt verweigert ihnen weiter Baugenehmigungen. Sie setzen darauf, dass bei Bränden oder anderen Gefahren die Feuerwehr anrückt und mit ihren Leitern einen Rettungsweg schafft. Dafür soll die Straße genutzt werden. Das möchte die Stadt aber offenbar nicht mehr und fordert den Bau von Aufstellflächen für die Feuerwehr auf dem privaten Grundstück. Anderenfalls müssten zweite Treppenhäuser gebaut werden. So geht es aus städtischen Schreiben hervor, die der SZ vorliegen. Das entbehre jedoch jeder rechtlichen Grundlage, kritisieren die Wohnungsbau-Unternehmer, die sich in der Gruppe Stadtgestalter zusammengeschlossen haben. Zudem widerspricht es der Aussage von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). „Soweit es die örtliche Situation erlaubt und die Feuerwehr die technisch-organisatorische Möglichkeit für ein Anleitern bestätigt, wird diese als zweiter Rettungsweg im Baugenehmigungsverfahren akzeptiert“, hatte er erklärt. (SZ/kh)

