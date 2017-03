Stadt verteilt Geld an Vereine Die Ausschüttung der jährlichen Förderung steht an. Zwei Vereine sollen diesmal besonders profitieren.

© Symbolfoto: dpa

In Zeiten knapper Kassen ist die Vereinsförderung ein heiß diskutiertes Thema. In Gröditz folgt die Mittelverteilung schon seit Jahren den gleichen Regeln: Aus einem 30 000 Euro großen Fördertopf geht erst eine Grundförderung ab, die sich an der Mitgliederzahl der Vereine orientiert. Was übrig bleibt, wird als Sonderförderung je nach Bedarf der Vereine aufgeteilt. Mit jeweils 2 000 Euro aus der Sonderförderung sollen in diesem Jahr der Radsportverein und der Tennisclub die größten Beträge aus der Sonderförderung bekommen. So sieht es die Vorlage für den Stadtrat vor. Die Räte sollen nächste Woche über die Verteilung der Gelder abschließend entscheiden.

Der laut Stadt 61 Mitglieder zählende Radverein möchte das Geld unter anderem für die Organisation seiner Rennveranstaltungen verwenden. Im Tennisverein sind 37 Mitglieder aktiv, das Geld soll dort vor allem der Pflege in die Außenanlagen des Vereins fließen. – Von 29 Vereinen sollen laut Stadt 15 eine Sonder-Fördersumme von mehr als 1 000 Euro erhalten. Sieben Klubs, darunter die Kleingärtner vom Nordrand und die Kaninchenzüchter, erhalten dreistellige Beträge. Die übrigen sieben Vereine haben bei der Stadt keinen Antrag auf gesonderte Gelder gestellt und erhalten die Grundförderung.

Der Gröditzer Stadtrat tagt öffentlich am Dienstag, 28. März, ab 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

zur Startseite