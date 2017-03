Stadt verlost Werbeplätze für Parteien

Im Bundestagswahlkampf dieses Jahr wollen verschiedene Parteien auch große Plakatwände aufstellen. Es gibt mehrere Standorte im Stadtgebiet Dippoldiswalde, die dafür infrage kommen. Der bekannteste und auch bei den Parteien beliebteste ist der an der Einmündung der Glashütter Straße auf die Bundesstraße 170 in der Kernstadt. Weitere mögliche Plakatstandorte liegen entlang der B 170 in Naundorf.

Allerdings wollen die Parteien am liebsten auf die Dippser Stellplätze. Nun gibt es keine gesetzlichen Grundlagen, nach denen die Stadt die Plätze vergeben könnte. Daher hat sich die Stadtverwaltung für eine Losaktion entschieden. Im April soll die Plakatlotterie stattfinden. Die Parteien werden dazu eingeladen, damit sie zusehen können, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Die Stadtverwaltung will künftig bei allen Wahlkämpfen die Plätze für die Großplakate auf diese Art vergeben. Darüber informierte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) den Stadtrat. Aus dessen Reihe kam kein Widerspruch gegen diese Plakatlotterie. (SZ/fh)

