Stadt verlängert mit Sportverein Damit der MSV 08 Geld für den Stadionturm und ein altes Dach vom Freistaat bekommt, muss ein neuer Vertragsentwurf her.

Weil in näherer Zukunft Reparaturen am Stadionturm sowie am Dach des Funktionsgebäudes am Heiligen Grund anstehen, will der MSV Sportfördergelder in Höhe von 62 000 Euro vom Freistaat beantragen. Dazu ist die Verlängerung des Vertrages mit der Stadt Meißen bis Ende 2028 vorgesehen. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Stadt Meißen und der das Stadion am Heiligen Grund samt Mannschaftsgebäude und Leichtathletikanlagen nutzende Meißner SV 08 wollen ihren seit 2006 gültigen Vertrag verlängern. Das geht aus einer Vorlage für die Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch hervor. Der Sportverein ist als Hauptnutzer der Anlage verantwortlich für Rasen- und Kunstrasenplätze, sanitäre Einrichtungen und Gebäude des Stadions.

Seit elf Jahren gibt es je nach Anforderung zwischen 24 000 und 36 000 Euro jährlich von der Stadt für das Betreiben der Anlage dazu. Dafür ist geregelt, dass das Gymnasium Franziskaneum, die Pestalozzi-Oberschule und die Freie Werkschule das Rund für den Schulsport nutzen.

Weil in näherer Zukunft Reparaturen am Stadionturm sowie am Dach des Funktionsgebäudes anstehen, will der MSV Sportfördergelder in Höhe von 62 000 Euro vom Freistaat beantragen. Dazu ist die Verlängerung des Vertrages bis Ende 2028 vorgesehen. Die für die Sanierung ausstehenden, etwa doppelt so hohen Kosten, trägt die Stadt Meißen.

zur Startseite