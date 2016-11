Stadt verkauft Wohnungen Die städtische Wohnungsgesellschaft braucht Geld für weitere Sanierungen. Das Rathaus deckelt das Thema.

44 Wohnungen, unter anderem in der Thomas-Mann-, Johannes.-R.-Becher- oder der Preuskerstraße will die städtische Wohnungsgesellschaft verkaufen – allesamt mit bestehenden Mietverträgen. Weil die Stadt nicht offensiv mit dem Thema umgeht, sind die Mieter verunsichert. © Montage/Klaus-Dieter Brühl

Der Chef der Großenhainer Wohnungsgesellschaft Jürgen Reimitz muss ans Ganze denken. Er soll als Geschäftsführer der städtischen Gesellschaft – laut eigenem festgeschriebenem Statut – soziale Verantwortung übernehmen. Er soll aber auch wirtschaftlich arbeiten, den Leerstand von immer noch 23 Prozent durch attraktive Sanierungen beseitigen.

Für beides wird er von den Aufsichtsräten Tilo Hönicke und Sven Mißbach in die Pflicht genommen. Wie groß der Spagat ist, erklärte Reimitz seinen Mietern wortreich in der letzten Mieterzeitung. Nun hat das Dauerdilemma erneut Konsequenzen. Die städtische Wohnungsgesellschaft (GWVB) verkauft weitere 44 Wohnungen in der Preusker-, Thomas-Mann-, Johannes.-R.-Becher-, Martin-Scheumann-, Weßnitzer- sowie Käthe-Kollwitz-Straße – allesamt mit bestehenden Mietverträgen. Damit wird die Privatisierung fortgesetzt. Von der Stadt gibt es dazu keinerlei Information an die Großenhainer, auch im öffentlichen Teil des Stadtrates wurde bislang nicht informiert.

Wenn immer das Thema „Wohnungsgesellschaft“ auf der Tagesordnung steht, dann in nichtöffentlicher Runde. Auch jetzt, wo die nächste Verkaufswelle im Gange ist, hält sich Dr. Reimitz zurück. Er verweist gegenüber der SZ auf die eine ökonomische Seite des Spagats: „Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, welches wie jedes andere Unternehmen entsprechend der Zielstellung effizient wirtschaften muss.“ Mit der letzten Privatisierung im Rahmen der Altschuldenentlastung vor der Jahrtausendwende hatte die GWVB zahlreiche Wohnhäuser nach der Sanierung privatisiert. Der Verkauf erfolgte vornehmlich an Mieter.

Doch nicht alle Wohnungen konnten damals veräußert werden. „Deshalb haben wir den Mietern zuletzt 2013 den Kauf ihrer Wohnung erneut angetragen“, so Reimitz mit Blick auf die letzte Offensive. Nun folgt also die nächste Offerte. „Mit den Verkaufspreisen wollen wir den verbleibenden Bestand schneller sanieren und den Rückstand gegenüber den Mitbewerbern verkürzen“, sagt Reimitz.

Bürger suchen Hilfe im Rathaus

Wie schwer es ist, Käufer plus Verständnis bei den Mietern zu finden, das durfte Makler Jörg Heller bereits erleben. Der Großenhainer Unternehmer hatte schon im Juli von der Wohnungsgesellschaft den Auftrag erhalten, die Wohnungen zu vermarkten. Er hat persönlich an die betroffenen Mieter geschrieben und hat Gespräche angeboten, um sein Konzept vorzustellen. Er möchte die Wohnungen als solide Altersvorsorge für Großenhainer anbieten. „Doch die Leute haben sich teilweise sogar bei der Stadt beschwert oder jede Information abgelehnt“, erzählt er.

Dabei wollte er den Mietern die Möglichkeit aufzeigen, dass die ihre Wohnungen auch selbst oder durch Verwandte kaufen können. „Leider kam dies bei den Mietern nicht so an. Sie haben Angst und die Stadt ist mit dem Thema kein bisschen offensiv umgegangen. Also denken viele, da kommt jetzt irgendjemand und will sie rausschmeißen“, so Heller. Dabei ist das gar nicht der Fall, denn mit dem Verkauf der Wohnung geht der Mietvertrag auf den neuen Erwerber über.

Das Konzept, das Heller vorschwebt, ist eine Art Generationsmodel – nur diesmal von der anderen Seite aufgezogen: Die ältere Generation zahlt die Rente ihrer Kinder und Enkel von morgen in Form einer Miete. Mit dem Modell würde eine lokale Altersvorsorge entstehen. Die Stadt gibt sich als Beobachter, statt als Gesellschafter. Anfragen werden an den GWVB-Geschäftsführer zurückverwiesen, als würde dieser ein echtes Privatunternehmen führen.

