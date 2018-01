Stadt verkauft Grundstücke Der Haushaltsausschuss in Weißwasser hat dem Verkauf mehrerer Grundstücke zugestimmt. Das spült Geld in die Stadtkasse.

Symbolfoto © dpa

Der Haushalts- und Sozialausschuss hat am Montag einstimmig dem Verkauf von drei Grundstücken in Weißwasser zugestimmt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Ländereien, die sich einerseits an der Vorwerkstraße und andererseits an der Lausitzer Straße befinden.

An der Vorwerkstraße sei es gelungen, so Bauamtsleiter Thomas Böse, ein schmales Grundstück zu verkaufen. Der Käufer habe zudem ein Nachbargrundstück über einen privaten Kauf hinzugewonnen. „Unser Grundstück allein wäre nicht bebaubar“, erklärt Böse. Nehme man aber beide auf Höhe vom Dominium zusammen, sei dies möglich. Für 18 600 Euro wechselt das städtische Grundstück nun den Besitzer.

An der Lausitzer Straße dagegen will die Stadtverwaltung gleich drei Grundstücke veräußern. Weil bei einem der drei, wie Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) erläutert, der Kaufpreis die Summe von 50 000 Euro übersteigt, wird die Verkaufsentscheidung zunächst nicht öffentlich beraten. Die anderen beiden jeweils 2 000 Quadratmeter großen Grundstücke sollen künftig Eigenheimstandorte werden. „Dafür muss allerdings der Flächennutzungsplan noch angepasst werden“, weiß Thomas Böse. Dazu habe man bereits Kontakt zum Landkreis aufgenommen. „Soll damit auch die Sperrung der Straße aufgehoben werden?“, fragt SPD-Stadtrat Ronald Krause. Davon, so entgegnet der Bauamtschef, sei auszugehen. Man wolle im Rathaus gemeinsam mit den Stadtwerken prüfen, die vorhandene Schmutzwasserleitung ans Netz anzubinden. Der Ausschuss stimmte in der Folge den zwei Verkäufen in Höhe von knapp 92 000 Euro zu.

zur Startseite