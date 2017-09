Stadt verkauft Grundstücke Für den Umzug des Aldi-Marktes haben die Stadträte weitere Voraussetzungen geschaffen.

Für den Umzug des Aldi-Marktes in Leisnig von seinem jetzigen Standort an der Colditzer Straße ins Gewerbegebiet Nordwest hatte der Stadtrat im Juni mit der Änderung des Bebauungsplanes eine wichtige Voraussetzung geschaffen. In der jüngsten Sitzung gaben die Stadträte ihr Einverständnis, mit dem Discounter einen städtebaulichen Vertrag zur Errichtung des Einkaufsmarktes zu schließen. „Die Planung des Neubaus kostet etwa 25 000 Euro“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder. Neben einer Auswirkungsanalyse auf andere Einzelhandelsstandorte werde auch ein Einzelhandelskonzept für Leisnig, das noch nicht beschlossen wurde, erstellt. Aldi verpflichtet sich, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Markt erreicht werden kann, dass aber auch ein Grundstück, das durch den Neubau abgeschnitten wird, erreichbar bleibt.

Des Weiteren stimmten die Räte dem Kauf und Verkauf von Grundstücken zu, um den Markt am neuen Standort errichten zu können. So muss die Stadt ein Grundstück kaufen, das zu jeweils 50 Prozent dem Freistaat Sachsen und einem Privateigentümer gehört. Für eine Fläche von 3 080 Quadratmetern werden 49 280 Euro fällig. Dieses und weitere Grundstücke werden an Aldi verkauft. Die Gesamtfläche beträgt 6 238 Quadratmeter, dafür fließen knapp 124 760 Euro in die Stadtkasse. „Aldi trägt die Nebenkosten“, so Schröder.

