Stadt verkauft Garagenhof Freital will die Grundstücke abgeben. Dafür ist ein mittlerer fünfstelliger Betrag fällig.

© Symbolbild: Andreas Weihs

Die Stadt Freital verkauft mehrere Garagengrundstücke in Freital-Döhlen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Flächen gehören zu der Garagengemeinschaft zwischen der Carl-Thieme-Straße und der Nordstraße und sind insgesamt 840 Quadratmeter groß. Der Verkaufpreis liegt bei 55 600 Euro. Die Flächen gehen damit an die Höchstbietenden. Der Stadtrat wollte bereits im März über den Verkauf entscheiden, hatte den Beschluss aber vertagt, da unter den Bietern ein Gewerbetreibender war, der sich erweitern wollte, aber ein niedrigeres Gebot abgegeben hatte. Die Stadt hatte die Flächen nach mehreren Kaufanfragen im Amtsblatt ausgeschrieben. Chris Meyer von der Fraktion Bürger für Freital regte an, die Bieter, die sich gewerblich entwickeln wollen, bei ihrem Vorhaben dennoch weiter zu unterstützen. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Frank Gliemann, schlug vor, solche Absichten künftig besser zu berücksichtigen. (SZ/cb)

zur Startseite