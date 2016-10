Stadt verkauft Garagenhof

Freital will das Gelände eines Garagenhofes an der Nordstraße in Döhlen verkaufen. Eine entsprechende Anzeige wurde im Amtsblatt veröffentlicht. Für das 926 Quadratmeter große Grundstück, das sich in der Nähe des Rathauses Döhlen und der Umgehungsstraße befindet, werden mindestens rund 32 000 Euro verlangt. Das Areal ist als sogenannte Mischbaufläche ausgewiesen. Dort können sowohl Wohnungen als auch Gewerbeflächen entstehen.

Wie aus der Anzeige hervorgeht, müsste der Käufer des Grundstücks noch mit den Eigentümern der einzelnen Garagen verhandeln. Eine Teilfläche des Garagenhofes befindet sich im Eigentum des Freistaats. Dieser sei bereit, zu verkaufen. Interessenten an dem Grundstück können sich bis zum 28. Oktober bei der städtischen Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft (FPE) melden. Der Stadtrat entscheidet abschließend über den Verkauf. (SZ/win)

