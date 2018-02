Stadt verkauft die nächsten Immobilien Die Beschlüsse für den Stadtrat werden vorbereitet. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, Löcher im Haushalt zu stopfen.

Das Haus am Apianplatz 3 soll als Nächstes verkauft werden. © André Braun Das Haus am Apianplatz 3 soll als Nächstes verkauft werden.

Auch das ehemalige Gemeindeamt in Bockelwitz ist im Angebot.

Leisnig. Wenn aller guten Dinge tatsächlich drei sind, dann wird das ehemalige Gemeindeamt in Bockelwitz am 22. März verkauft. Schon zweimal stand der Beschluss darüber auf der Tagesordnung einer Ratssitzung. Das erste Mal wurde die Beratung darüber abgesetzt, weil es einen zweiten Interessenten gab. Beide sollten dann noch einmal ein Angebot abgeben, was jedoch keiner getan hat. Also gab es noch einmal eine Ausschreibung mit dem Ergebnis, dass sich inzwischen ein neuer Bewerber gefunden hat.

Neben dem ehemaligen Amt, das vorher Büro eines Landwirtschaftsbetriebes und später im Erdgeschoss auch eine Arztpraxis beherbergt hat, geht es zur nächsten Ratssitzung möglicherweise auch um das Objekt Peter-Apian-Platz 3. Dort hatten die Räte die Verwaltungsmitarbeiter noch einmal mit Nachverhandlungen beauftragt. Der bisherige Interessent will weniger zahlen, als es sich die Kommune auf der Grundlage einer Wertermittlung ausgerechnet hat. Wenn Kommune und Kaufinteressent bis Mitte März auf einen Nenner kommen, dann wird auch diese jetzt noch kommunale Immobilie verkauft. In dem Haus eingemietet waren einige Zeit die Teestube der Kirchgemeinde und der Förderverein für Kinder- und Jugendfreizeit. Letzter Mieter ist laut Bürgermeister Tobias Goth (CDU) die Caritas. Sie habe sich zwischenzeitlich nach Alternativen für ihr Büro umgeschaut.

Wie es dann mit den Verkaufsaktivitäten der Stadt Leisnig weitergeht, das vermag er nicht zu sagen. „Derzeit trennen wir uns von den Immobilien ja nicht, weil wir auf die Erlöse angewiesen sind“, sagte der Rathauschef. Vielmehr ginge es darum, Objekte abzustoßen, für die es keine Nutzung gibt. Denn auch sie verursachen in der Unterhaltung Kosten. Im Vorjahr gab es noch andere Gründe für die Verkaufsoffensive. Bei der Diskussion zum ersten Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 sagte Finanzchefin Andrea Graupner den Stadträten frei heraus, dass das Geld aus dem Verkauf städtischer Immobilien vor allem 2017 benötigt wird, um den Etat auszugleichen. Ansonsten hätte ein Minus gedroht.

Ungefähr 40 Grundstücke/Objekte hat die Stadt Leisnig vor etwa zwei Jahren noch „im Bestand“ gehabt. „Damals haben wir die Liste einmal den im Verwaltungsausschuss mitarbeitenden Stadträten vorgestellt“, erinnerte Goth. Von einigen Gebäuden hat sich die Kommune zwischenzeitlich getrennt. Eine baufällige Scheune samt dazugehörigem Grundstück in Altenhof hat neue Besitzer gefunden. Das schon lange nicht mehr für Feuerwehrzwecke genutzte ehemalige Gerätehaus in Fischendorf hat ein Nachbar gekauft und nutzt es zu Lagerzwecken und als Abstellraum. Und auch vom ehemaligen Jugendclub im Ortsteil Korpitzsch hat sich die Stadt getrennt. Den Club selbst gibt es nicht mehr. Deshalb war auch keine Immobilie mehr nötig, die Jugendliche beanspruchen könnten. Schon vor längerer Zeit hat die Kommune die ehemalige Villa oberhalb der Bergstraße verkauft. In der war zu DDR-Zeiten ein Kindergarten untergebracht.

Auf der Liste städtischer Immobilien stehen auch Gebäude, die die Kommune nicht verkauft. „Dazu gehören die Schulen oder das Rathaus“, sagte Goth. Will die Verwaltung in Zukunft Häuser anbieten, dann soll das parallel zur Ausschreibung im Amtsblatt auch im Internet über Immobilien-Plattformen passieren. „Damit erreichen wir einen größeren Personenkreis“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder in einer Sitzung des Technischen Ausschusses.

