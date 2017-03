Stadt verkauft Bröckel-Asphalt Mit einer ungewöhnlichen Aktion will das Rathaus die Radeberger Oberstraße, eine der schlimmsten Holperpisten, ins Museum bringen.

Nervt die Autofahrer nicht mehr lange: Die Oberstraße im Herzen Radebergs wird in Kürze grundhaft ausgebaut. Und soll außerdem ins Museum kommen. © Thorsten Eckert

Von Fußballvereinen ist das Ganze ja zur Genüge bekannt. Um einen neuen Kunstrasenplatz finanzieren zu können oder um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln, werden Rasenteile des alten Fußball-Spielfeldes verkauft. In Radeberg aber sind es Asphalt-Stücke, um die Oberstraße ins Museum zu bringen.

Die Verbindung zwischen Pulsnitzer- und Otto-Bauer-Straße ist bekanntlich eine der schlimmsten Holperpisten der Stadt und soll in den kommenden Wochen grundhaft ausgebaut werden. Die Bagger werden noch in diesem Monat anrollen, hatte das Rathaus jüngst erklärt. Geplant war der Ausbau ja seit Jahren, musste aber aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben werden. Nun ist es so weit, die Stadt geht für die Sanierung quasi in Vorkasse, finanziert die Arbeiten komplett, inklusive neuer Fußwege, Kanäle und Straßenbeleuchtung – und bekommt anschließend das Geld für den reinen Straßenbau vom Freistaat zurück. Denn der ist ja eigentlich für die Oberstraße zuständig, die eine Staatsstraße ist.

Damit verschwindet nun also eine Art historisches Pflaster – ein Begriff, der die Verantwortlichen im Rathaus auf die ungewöhnliche Idee gebracht hat: Im neu zu gestaltenden Schlosspark – auch das soll ja bekanntlich noch in diesem Jahr über die bauliche Bühne gehen – könnten nun Teile der morschen und bei den Radebergern so beliebten Straße als Museumsstück zusammengefügt werden. Zur Erinnerung. Asphaltteile werden das sein, von einem Oberstraßen-Bereich, der sozusagen unverkäuflich ist. Vom „Rest“ des morschen Straßenzugs können Oberstraßenfans nun Asphaltstücke erwerben; für ihre privaten Hofeinfahrten oder kleine Stücke – wie bei der Berliner Mauer – für die Schrankwand. Je nach Bedarf und nach Geldbeutel. Am teuersten sind dabei die Schlaglöcher: Man wisse, dass die am meisten nerven und deshalb wiederum am gefragtesten seien, heißt es aus dem Rathaus dazu. Erst am Mittwochabend waren im Stadtrat bekanntlich die Gelder für den in Kürze beginnenden Ausbau der Oberstraße freigegeben worden. In der Debatte hatte die Verkaufs-Idee allerdings keine Rolle gespielt. Man wolle den Stadträten in diesem Fall keinen Wissensvorsprung verschaffen, heißt es auf SZ-Nachfrage zur Begründung. Jeder Radeberger solle die gleiche, faire Chance bekommen, sein Stück Oberstraße nach Haus tragen zu können. Deshalb wurde das Ganze tatsächlich erst kurzfristig bekannt gemacht …

Die Angebote können dabei ausschließlich am heutigen 1. April zwischen 10 und 15 Uhr per E-Mail eingereicht werden. Ein Quadratzentimeter Oberstraße kostet dabei einen Euro, ein Quadratmeter ist dann rabattiert und kostet damit nur 50 Euro. Schlaglochbereiche allerdings sind für 100 Euro pro Quadratmeter zu haben. Man hoffe auf rege Resonanz, so die Mitarbeiter des Radeberger Bauamts, die im Anschluss die Asphaltteile gern auch per Post verschicken. An Radeberger, die es nach der Wende in umliegende Orte oder in andere Bundesländer verschlagen habe, wie es dazu heißt. Ein besonderer Service für eine besondere Idee also.

Angebote mit Namens- und Erreichbarkeits-Angabe sowie der benötigten Flächengröße ausschließlich am heutigen 1. April von 10 bis 15 Uhr unter der extra eingerichteten E-Mail-Adresse: oberstraße-erster-april@joke.de

