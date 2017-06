Stadt verkauft Baugrundstücke

Der Stadtrat Wilsdruff hat bereits im Mai in nichtöffentlicher Sitzung einen Grundstücksverkauf beschlossen. Darüber informierte kürzlich der Bürgermeister. Veräußert werden Flurstücke am Gezinge Hausnummer 2, 4 und 6. Dort wurden vor etwa 15 Jahren alte Stadthäuser mit Ladengeschäften abgerissen, seitdem liegt die Fläche brach. Außerdem verkauft die Stadt das Grundstück an der Nossener Straße 15. Das alte Wohnhaus, gegenüber dem Abzweig Wielandstraße gelegen, soll saniert werden. Dahinter wird ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen errichtet. Auf dem Gelände stand einst eine Druckerei, die vor Jahren abgerissen wurde.

Auch am Gezinge soll gebaut werden. Investor ist eine Wilsdruffer Bauträgergesellschaft. Parallel zur Straße soll ein Stadthaus mit sieben Wohneinheiten entstehen. Im hinteren Teil des Areals wird ein weiteres Gebäude mit drei Wohnungen gebaut. Dazu entstehen Stellplätze, Grünanlagen, Gartenbereiche und Wege. Der Bauantrag ist gestellt und wurde vom Technischen Ausschuss bereits befürwortet. (hey)

zur Startseite