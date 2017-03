Stadt vergibt Auftrag für Augustusbrücke Die Sanierung beginnt in Kürze. Noch unklar ist, wann die Brücke für Autos gesperrt wird.

An der Augustusbrücke steht der Baubeginn bevor © Sven Ellger

Nicht mehr lange können Autos über die Augustusbrücke fahren. Der Baubeginn steht direkt bevor. Die Stadt hat an diesem Montag den Auftrag vergeben, teilt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz mit. Jetzt werden die Container der Baustelleneinrichtung aufgestellt. In den nächsten Tagen sollen mit den Brückenbauern genaue Details geklärt werden, wann die Arbeiten beginnen und ab welchem Tag die Straße gesperrt wird.

Für die Sanierung der 1910 übergebenen Brücke will die Stadt rund 23 Millionen Euro investieren. Der größte Teil davon wird mit 17,9 Millionen Euro Fluthilfemitteln finanziert. Schließlich hatte die Juniflut 2013 dem Bauwerk stark zugesetzt. Bestätigt werden müssen nur noch gut drei Millionen Euro Fördermittel für den kommunalen Straßenbau. Dem Baubeginn steht das aber nicht im Wege.

Während der Sanierung muss die Stadt die Brücke für Fahrzeuge voll sperren. Straßenbahnen werden umgeleitet. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt während der Bauzeit immer eine fünf Meter breite Passage. Der erste Brückenbogen über dem Terrassenufer ist so marode, dass er abgerissen und erneuert werden muss. Wie 1907 eine Behelfsbrücke über die Elbe zu bauen, ist zu kostspielig. Deshalb errichten die Bauleute bis Mai nur eine Stahlfachwerk-Konstruktion am Terrassenufer. Sie beginnt an der Aussichtsplattform über dem Pegelhäuschen und überspannt die Straße. Dann zweigt sie rechtwinklig ab und schließt wieder an die Brücke an.

Ist der Übergang fertig, kann der erste Bogen abgebrochen werden. Geplant ist, die Augustusbrücke bis Frühjahr 2019 zu sanieren. Danach bleibt sie für Autos weiter gesperrt. Nach jüngsten Zählungen wird die Brücke täglich von rund 6 200 Kfz überquert. Sie müssen schon in Kürze auf die Nachbarbrücken ausweichen. Ausnahmen gibt es künftig nur für Rettungsfahrzeuge, Stadtrundfahrten und Taxen. Für Fußgänger und Radfahrer wird die Brücke zur komfortablen Passage. Erhalten bleiben die breiten Gehwege. Viel mehr Platz erhalten die Radfahrer mit jeweils 2,25 Meter breiten Streifen am Fahrbahnrand.

