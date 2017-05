Stadt vergibt Altenheim-Versorgung Der Vertrag mit dem bisherigen Anbieter ist ausgelaufen. Nun wurde neu ausgeschrieben.

. Der Vertrag mit dem bisherigen Betreiber der Küche im städtischen Alten- und Pflegeheim läuft demnächst aus, sodass die Betreibung in den vergangenen Wochen wie vom Gesetzgeber vorgegeben europaweit ausgeschrieben worden war. In seiner Sitzung am kommenden Mittwoch wird der Stadtrat nun entscheiden, wer künftig für die Versorgung der Bewohner der städtischen Einrichtung verantwortlich sein wird. Der Vertrag wird über drei Jahre laufen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Insgesamt elf Unternehmen – darunter auch der bisherige Anbieter – haben sich für die Betreibung der Altenheimküche beworben. Eine Jury aus Verantwortlichen des Pflegeheims sichtete die Bewerbungen und prüfte sie nach vorgegebenen Kriterien, wie Qualitätssicherung, Möglichkeit von Wunschessen und die Nutzung regionaler Landwirtschaftsunternehmen. Und auch der Preis spielte natürlich eine Rolle.

Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Radeberger Rathauses. (SZ/JF)

