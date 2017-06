Stadt verbuddelt Million Bis Jahresende erhält die Heiderandsiedlung den Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung.

Bis Jahresende wird an der Radeberger Heiderandsiedlung im Bereich Löns- und Quanzweg rund eine Million Euro sozusagen verbuddelt. Das beschloss jetzt der Stadtrat. Denn für rund 900 000 Euro wird der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Radeberg hier nun den seit Jahren diskutierten Anschluss der Siedlung an die öffentliche Abwasserentsorgung umsetzen. Zudem fließen noch einmal gut 150 000 Euro in neue Trinkwasseranschlüsse. Der Stadtrat vergab die Bauarbeiten in seiner jüngsten Sitzung an die Firma HEF Flottmann GmbH aus Lomnitz. Damit ist die Zeit der Kleinkläranlagen und Klärgruben in der Siedlung demnächst zu Ende; was einer Forderung der EU entspricht. (SZ/JF)

