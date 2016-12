Gut zu wissen Stadt verbessert Unterstützung von Vereinen Jetzt haben alle Ehrenamtlichen die Möglichkeit, Geld aus der Stadtkasse zu bekommen. Dafür müssen sie nur wenig tun.

© Symbolfoto

Die Förderung der Waldheimer Vereine soll gerechter geregelt werden. Darüber waren sich die Stadträte schon länger einig. Wie die Veränderungen aussehen sollen, haben sie in den zurückliegenden Monaten intensiv diskutiert. Die Vorschläge waren so vielfältig, dass die Regelungen immer wieder verändert wurden. Letztendlich haben die Abgeordneten eine Variante gefunden, von der fast alle Vereine profitieren.

Künftig haben die Vereine die Möglichkeit, einen Grundbetrag aus der Stadtkasse zu erhalten, über den sie frei verfügen können. Dafür müssen sie bis zu einem Stichtag des jeweiligen Vorjahres die Zahl ihrer Mitglieder an die Stadtverwaltung melden und dabei angeben, wie viele von ihnen jünger und älter als 18 Jahre sind. „Wir wollen vor allem die Jugendarbeit in den Vereinen unterstützen. Deshalb erhalten sie für jeden Jugendlichen unter 18 Jahren drei Euro und für jedes erwachsene Mitglied 1,50 Euro“, erklärt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Umfangreiche Anträge müssen dafür nicht ausgefüllt werden. Eine kurze schriftliche Mitteilung der Vereine an die Verwaltung reicht. „Das erleichtert die Handhabung für die Antragsteller und für die Verwaltung“, meint Stadträtin Katrin Schneider (CDU). Zusätzlich können die Vereine einen finanziellen Zuschuss für bestimmte Projekte erhalten. Über die entscheidet – wie bisher – der Verwaltungsausschuss. Außerdem wurden feste Zuschüsse für Vereinsjubiläen festgelegt. Rund 8 500 Euro sind für 2017 für die Vereinsförderung vorgesehen. Ein Jahr lang soll die neue Regelung ausprobiert werden. Dann werde feststehen, ob das Geld ausreicht.

Aber nicht nur das. „Wir sollten auch weiterdenken“, meint Katrin Schneider. Sie gibt zu bedenken, dass in anderen Städten Sportvereine, die eine eigene Sportstätte betreiben, einen Zuschuss zu den Betriebskosten erhalten. Das beträfe in Waldheim den Tennisclub, die Schützen und die Fußballer von Aufbau Waldheim.

René Michael Röder (SPD) macht auf eine Ausnahme bei der neuen Regelung aufmerksam. Die Gartenvereine können zwar eine Unterstützung für Projekte beantragen, sind aber von der Grundförderung ausgenommen, weil die Gärtner überwiegend für sich selbst arbeiten. Das sei in Ordnung. Allerdings entstünden den Vereinen erhebliche Kosten für den Rückbau von Gebäuden in leerstehenden Parzellen. „Auch das sollten wir im Auge behalten“, meint Röder.

