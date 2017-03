Stadt veräußert alte Bäckerei Nachdem das Haus an der Pulsnitzer Straße immer mehr verfiel, erwarb man das Objekt. Kaufinteressenten gibt es schon.

Die Stadt Kamenz kaufte die alte Bäckerei an der Pulsnitzer Straße 10. Vor allem, damit etwas vorwärts geht mit dem ruinösen Gebäude. © Matthias Schumann

Die ruinöse Pulsnitzer Straße 10 störte viele Kamenzer seit Jahren. In früheren Zeiten waren hier Bäckereien untergebracht – zu Vorwendezeiten die von Familie Altmann und später im geeinten Deutschland von Familie Büttner. Nach deren Wegzug, also seit langer Zeit, stand das Haus verwaist und harrt einer neuen Bestimmung. Bis vor Kurzem befand es sich noch in Privatbesitz. Doch das Gelände wuchert immer mehr zu, ein ruinöser hinterer Anbau zog Blicke auf sich. Außerdem überwucherte Gestrüpp den Gehweg am Damm.

Die Stadt entschloss sich deshalb, von ihrem Vorverkaufsrecht Gebrauch zu machen. Der Kauf zog sich seit November 2015 hin. Nun tut sich etwas vor Ort. Das Haus weist durchaus städtebauliches Entwicklungspotenzial auf und sollte deshalb erhalten werden. „Wir haben dieses Areal gekauft, um es an Bauinteressenten zu verkaufen. Es haben zwischenzeitlich mehrere Begehungen des Gebäudes mit Kaufinteressenten stattgefunden“, so Stadtsprecher Thomas Käppler. Das letzte Sturmtief hatte allerdings vor Wochen an mehreren Gebäuden der Altstadt Schäden an den Dächern verursacht, so auch am Dach der Pulsnitzer Straße 10. Deshalb ist das Haus mittlerweile eingerüstet und die Gefahr wird beseitigt. „Die Situation des fehlenden Zaunes auf der Rückseite werden wir uns ansehen und wenn nötig auch hier Sicherungsmaßnahmen einleiten.“

