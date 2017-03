Stadt unterstützt Vereine mit über 8 000 Euro Der Verwaltungsausschuss hat die Vereinsförderung beschlossen. Nicht alle Wünsche sind erfüllt worden.

Die Tanzperlen des Zschopautales führen seit einigen Jahren eine Weihnachtsshow in der Stadtsporthalle auf. Zur Bewältigung der Kosten hat der Verein 1000 Euro beantragt, 800 Euro wurden bewilligt. © Archiv/André Braun

Die Stadt Waldheim gibt in diesem Jahr über 8 300 Euro für die Vereinsförderung aus. Für Veranstaltungen, Vereinsjubiläen oder Investitionen haben die Vereine insgesamt über 11 800 Euro Fördermittel beantragt. Bewilligt wurden letztendlich 5 450 Euro, das sind 46 Prozent. Hinzu kommt die Pauschale, die sich nach der Zahl der Mitglieder richtet.

Die Verteilung des Geldes wurde zunächst im Kultur- und Sozialausschuss diskutiert. Dieter Hentschel (Die Linke) ist dessen Vorsitzender. Er sagte: „Wir haben uns mit der Zuordnung ziemlich schwer getan. Was die Mitgliederzahl betrifft, ist der Fall unstrittig. Aber es gab Probleme bei den Formulierungen, die wir noch einmal konkretisieren sollten.“ So müsse zum Beispiel genauer definiert werden, was mit „besondere einmalige Projekte“ gemeint ist.

23 der knapp 60 Waldheimer Vereine haben ihre Mitgliederzahlen gemeldet und Anträge gestellt, sagte Barbara Wesler, Fachbereichsleiterin der Haupt- und Finanzverwaltung der Stadt. In diesen seien 343 Mitglieder unter 18 Jahre und 1194 Erwachsene aktiv. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es seitens der Stadt eine Pauschale von drei Euro pro Mitglied. „Das sind zusammen 975 Euro“, so Barbara Wesler. Für alle anderen beträgt die Pauschale 1,50 Euro. Unter dem Strich gibt die Stadt dafür 1618,50 Euro aus. Die größte Summe bekommt dabei der SV Aufbau Waldheim mit 648 Euro. Der Verein hat 349 Mitglieder, davon 83 unter 18 Jahre.

Barbara Wesler, Dieter Hentschel und CDU-Stadträtin Kathrin Schneider sind sich einig, dass es bei der Verteilung des übrigen Geldes nicht 100-prozentig gerecht zugeht. „Es sind immer auch Ermessensentscheidungen“, sagte Schneider. Ihr Parteikollege Andreas Liebau ist Mitglied im Verein Celebration.org. Ihm war der Unmut darüber anzusehen, dass dem Verein nicht die beantragte Summe in voller Höhe bewilligt wurde.

„Wir hatten 1500 Euro beantragt, bekommen aber nur 500 Euro“, sagte er. Stattdessen wollte er wissen, weshalb die Stadt der Weihnachtsshow der Tanzperlen des Zschopautals 800 Euro zugesprochen hat. Barbara Wesler sagte: „Das ist der Verein mit den meisten Kindern im Verhältnis zu den Erwachsenen. 75 Kinder werden von 20 Erwachsenen betreut.“ Zudem habe der Verein einen umfangreichen Finanzplan mit der Höhe der Eigenmittel vorgelegt. „Und die Kinderweihnacht geht über zwei Tage und ist immer gut besucht. Zudem ist ein großer organisatorischer Aufwand erforderlich“, so Barbara Wesler.

Mike Schwarz, Vorsitzender der Tanzperlen des Zchopautales, ist froh über die Förderung, die sein Verein durch die Stadt erfährt. Neben den 800 Euro für die Kinderweihnacht bekommt der Verein eine Pauschale von 255 Euro für die 95 Mitglieder, davon 75 Kinder und Jugendliche. „Für uns ist die Suche nach Sponsoren nicht immer einfach. Meist wollen die ihren Namen irgendwo lesen, das lässt sich auf unseren Kostümen nicht so einfach bewerkstelligen“, so Schwarz.

Deshalb seien er und seine Vereinsmitglieder für jede Unterstützung dankbar. Agnes Gräber, die Schatzmeisterin der Tanzperlen des Zschopautales, ist für die Aufstellung des oben genannten Finanzplans für die Kinderweihnacht zuständig. „Im vergangenen Jahr hatten wir Ausgaben von 8 800 Euro“, so Gräber. Die seien erforderlich, um zum Beispiel Hallenmiete, Technik, Kostüme, Kulissen und Requisiten zu finanzieren. Im Gegenzug stehen außer der Förderung Einnahmen durch Eintrittsgelder, Kuchenbasar und Spenden.

