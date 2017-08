Stadt und Drewag streiten um Schulgrundstück Die Schulplätze werden 2019 in der Neustadt gebraucht. Doch die Kaufverhandlungen laufen zäh. Denn es schlummert etwas unter der Erde.

Die 148. Grundschule soll an der Ecke Lößnitz-/Friedensstraße gebaut werden. An der Gestaltung gab es nun im Neustädter Ortsbeirat reichlich Kritik. © Visualisierung: Nitzschke + Kollegen

Wo sie stehen soll, ist klar. Dass sie gebraucht wird, ohnehin. Die Pläne für die 148. Grundschule sind mittlerweile fertig und wurden am Montagabend im Neustädter Ortsbeirat vorgestellt. Die Bildungseinrichtung soll an der Ecke Lößnitz-/Friedensstraße errichtet werden. Das Grundstück ist jetzt noch im Besitz der Stadtwerke Drewag. Die wollen verkaufen, die Stadt will kaufen. Klingt nach einer einfachen Sache. Trotzdem ist der Zeitplan für die neue Schule in Gefahr.

Die 224 Plätze werden bereits zum Schuljahr 2019/20 gebraucht. Doch die Verkaufsverhandlungen gestalten sich zäh. Wie so häufig dreht es sich um das Geld, verrät Michael Fücker vom Schulverwaltungsamt. Es gehe vor allem darum, dass sich die notwendige Altlasten-Sanierung auf den Kaufpreis auswirken müsse. Scheinbar verlangt die Drewag zu viel. Details möchte der Verwaltungsmitarbeiter aber nicht preisgeben, solange die Verhandlungen noch laufen.

Bernd Richter vom Umweltamt findet da deutlichere Worte. Er ist empört über das Vorgehen der Drewag. Fünf Gasometer standen früher auf dem Areal, das die Drewag einst als Fuhrpark nutzte. „Die wurden einfach liegen gelassen“, sagt Richter ärgerlich. Stattdessen wurden die unterirdischen Gasspeicher mit Teer verfüllt. „Und jetzt wollte man sich dem Ganzen einfach mit einem Verkauf entledigen.“ Die Altlasten müssen vor Baubeginn beseitigt werden. Ein halbes Jahr wird das dauern und fast vier Millionen Euro kosten. Nicht nur unter dem Grundstück für die geplante Schule schlummert etwas unter der Erde. So werde voraussichtlich der eine oder andere Gebäudeabriss notwendig, so Richter.

„Es ist für mich unverständlich, dass die Drewag dann noch Geld verlangt“, empört sich auch Ortsbeirat Klemens Schneider (Grüne) am Montagabend. Seine Parteikollegen halten sich aber nicht lange mit den Streitereien von Stadt und Stadtwerken auf. Stattdessen werden die Pläne des Architekten Thomas Siefke zerpflückt. Vor allem an der Fassadengestaltung hagelt es von vielen Seiten Kritik. Zwar hatte das Weimarer Architekturbüro Nitschke und Kollegen mit einer Klinkerverkleidung versucht, den Charme der umliegenden Gründerzeithäuser aufzunehmen. Doch dem Gros der Politiker ist es wieder zu eintönig.

„Ich war enttäuscht, als ich den Entwurf gesehen habe, und tue mich schwer, die Fassade als modern zu bezeichnen“, sagt Marco Joneleit (Grüne). Er hätte sich eine „kindgerechte Fassadengestaltung“ gewünscht, sodass die Schüler mit Freude lernen. Im Ergänzungsantrag seiner Partei wurde deshalb gefordert, über mehr Farbe oder Kunst am Bau nachzudenken. Außerdem forderten die Grünen großkronige, einheimische Bäume im Außenbereich sowie die Vermietung von Dachflächen für Fotovoltaik-Anlagen.

Mit diesen Ergänzungen sprachen sich die Ortsbeiräte am Montagabend einstimmig für den Neubau der 148. Schule aus. Neben dem Dreigeschosser soll auch eine Einfeld-Sporthalle errichtet werden, die außerhalb der Unterrichtszeiten von Vereinen genutzt werden kann. Im Inneren wurden die neuen Richtlinien an Schulbauten umgesetzt: So ist zwischen zwei Klassenräumen jeweils ein sogenannter Differenzierungsraum geplant. Dieser kann vom Hort, für Zusatzaufgaben oder als Rückzugsort genutzt werden. Bevor der Bau beginnen kann, muss aber der Streit zwischen Stadt und Drewag beigelegt werden.

