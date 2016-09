Stadt um einige Hundert Euro reicher Fast alle Fundstücke, die am Freitag versteigert wurden, fanden neue Besitzer. Eins war besonders gefragt.

Ein verlorener Ehering mit Gravur für 80 Euro – beim Mindestgebot ging am Freitag der Auktionshammer von Uwe Barkow runter. Auch die meisten anderen Fundstücke, die in den Jahren 2014 und 2015 im Bischofswerdaer Rathaus abgegeben und nicht abgeholt wurden, fanden neue Besitzer. Rund 20 Interessierte kamen zur Versteigerung von Fundstücken in den großen Rathaussaal. Die meisten von ihnen boten mit, sagte Rathaus-Mitarbeiterin Lisa Schäfer, die die Auktion vorbereitet hat.

Viele der verlorenen Stücke, die Uwe Barkow, Auktionator für diesen einen Tag zur Versteigerung aufrief, gingen zu Preisen zwischen zehn und 20 Euro weg, vor allem die über 20 Fahrräder. Besonders gefragt war ein Mountainbike, für das es mehrere Interessenten gab. Sie versuchten, sich gegenseitig zu übertrumpfen und schraubten so den Preis von 18 Euro, dem Einstiegsgebot, auf über 100 Euro hoch.

Neuer Platz für Fundsachen

Wie viel Geld die Versteigerung insgesamt einbrachte, stand am Montag noch nicht fest. Bislang fehlte die Zeit, alles zusammenzurechnen, hieß es im Rathaus. Für drei Jahre wird das Geld auf einem gesonderten Konto aufbewahrt. Danach fließt es in den allgemeinen Stadthaushalt. Hauptanliegen von Versteigerungen wie dieser ist es allerdings nicht, vergessene Gegenstände zu versilbern, sondern Platz zu schaffen für neue Fundsachen.

Als Ladenhüter erwiesen sich bei der Versteigerung zwei Fahrräder für Erwachsene und ein Kinderrad – alle nicht im besten Zustand. Die Räder für die Großen könne man nur noch zur Ersatzteilgewinnung nutzen, heißt es. Voraussichtlich ab nächster Woche werden sie zum Schnäppchenpreis im Bürgerservice des Rathauses zum Verkauf angeboten. (szo)

