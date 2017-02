Stadt trennt sich von Asyl-Unterkünften Im Monatstakt werden derzeit Wohnungen gekündigt. Eine Reserve soll aber bleiben.

In Dresden werden knapp 250 Wohnungen frei. Durch den nachlassenden Flüchtlingsstrom werden sie nicht mehr als Asylunterkünfte gebraucht und stehen nun wieder dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung, teilt die Verwaltung auf Anfrage des AfD-Stadtrats Stefan Vogel mit. Die Stadt handelt und hat schon die entsprechenden Schritte eingeleitet. Die ersten 89 Wohnungen seien bis Ende Januar gekündigt worden, die restlichen sollen bis Ende April folgen. Die Unterkünfte hätten eine Größe für bis zu fünf Bewohner.

Insgesamt hatte Dresden Ende letzten Jahres gut 4 700 Wohnungen angemietet. Etwa 1 880 standen leer. Deutlich reduziert hat die Stadt auch die Plätze in Übergangswohnheimen. Standen im Juli vergangenen Jahres noch 2 291 zur Verfügung, sind es zum Jahreswechsel 1 664 gewesen, davon waren 208 nicht belegt.

Von allen Wohnplätzen für Asylbewerber will sich Dresden aber nicht trennen, auch wenn zuletzt keine neuen Flüchtlinge in die Obhut der Stadt übergeben wurden. Für den Fall einer neuen Flüchtlingswelle sollen in Zukunft 400 Plätze auf Reserve gehalten werden.

Auch der Freistaat Sachsen, der Flüchtlinge in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft unterbringt und dann an die Kommunen verteilt, hat bereits mehrere Erstaufnahmelager in Dresden geschlossen. Offen bleibt etwa das Heim an der Hamburger Straße. (SZ/sr)

