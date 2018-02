Kommentar Stadt – trau dich was in der Bahnhofstraße Um die Parkplätze auf der Bahnhofstraße wird heiß diskutiert. Doch viele Kunden haben eine andere Meinung als die Stadt und die Händler – Peter Redlich über die Pläne im Sanierungsgebiet West.

SZ-Redakteur Peter Redlich © Norbert Millauer

Befragungen der Bürger zur Stadtplanung sind gut und irgendwie auch demokratisch. Aber wenn irgendwas mit 23 Prozent dafür und 43 Prozent für noch was rauskommt und am Ende alles so bleiben sollte, dann nützt das keinem.

Meine Kollegen haben einfach mal im normalen Einkaufsleben die Leute gefragt, was ihnen denn gefallen würde. Das Ergebnis ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Nämlich, dass ein paar Schritte zum Auto zu gehen – wie auch in anderen Städten –, völlig normal und akzeptiert ist. Keiner muss hier eine Waschmaschine oder Getränkekisten einladen. Die Bahnhofstraße wird nur schön, der Besucher hat nur Lust, hier zu verweilen, wenn ihn nicht ringsum Autoblech bedrängt. Kommen dann noch attraktive Geschäfte hinzu, Bänke, schattenspendende Bäume – etwa wie sie an der Moritzburger Schlossallee neu gepflanzt wurden –, dann bleibt mancher länger sitzen. Stadt – trau dich und mache aus der Bahnhofstraße eine Fußgängerzone mit lediglich Anlieferverkehr.

