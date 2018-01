Stadt trägt Risiko für Abriss der Spindelfabrik Rund eine halbe Million Euro muss Waldheim vorfinanzieren. Geht es schnell, verschwindet die Ruine wohl schon im Frühjahr.

Wie dieses Bild vom Juli 2017 zeigt: Im Frühjahr und Sommer sprießt das Grün zwischen den Mauerresten der ehemaligen Spindelfabrik in Waldheim. Der Stadtrat tut alles dafür, um diesen Anblick nicht noch ein weiteres Jahr ertragen zu müssen. © DA-Archiv/André Braun

Waldheim. Leben schützenswerte Tiere in der Ruine der Spindelfabrik? Mit der Klärung dieser Frage beschäftigt sich das Artenschutzgutachten, das das Landratsamt Mittelsachsen vor dem Abriss des Gebäudes von der Stadtverwaltung Waldheim gefordert hat. „Wir haben das Gutachten fertigstellen lassen. Es ist auf dem Weg ins Landratsamt“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Donnerstag. Kreissprecherin Cornelia Kluge erklärte am selben Tag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers: „Das Gutachten ist noch nicht bei der unteren Naturschutzbehörde eingegangen. Erst nach Einsicht in das Gutachten kann eine Positionierung durch die Behörde erfolgen.“

In der kommenden Woche beschäftigen sich die Waldheimer Stadträte während einer Sondersitzung mit dem geplanten Abriss. „Mit diesem Beschluss können wir Fördermittel beantragen. Es ist ein Versuch, Zeit zu gewinnen“, erklärte Steffen Ernst. Der Idealfall sieht so aus: Das Landratsamt gibt in den nächsten etwa vier Wochen grünes Licht für den Abriss und gewährt einen sogenannten förderunschädlichen Baubeginn. Die Stadt findet schnell eine Firma und kann noch bis März loslegen. „Diese Frist wäre wichtig, bevor die Brutzeit verschiedener Vogelarten beginnt“, erläuterte der Bürgermeister. Sollte dies nicht gelingen, müsste wahrscheinlich erneut bis zum Herbst/Winter mit den Abrissarbeiten gewartet werden.

Bereits Mitte Dezember hatte die Stadtverwaltung eine zusätzliche Absperrung vor dem Gelände errichten lassen. Um den Abriss der Fabrikruine bemüht sie sich seit mehreren Jahren. „Die Stadt Waldheim hat das Grundstück An der Zschopau 3 mit einer Gesamtfläche von 2 865 Quadratmetern im Jahr 2016 gekauft. Der Erwerb erfolgte mit der Zielstellung, die seit Jahren leerstehende innerstädtische Brachfläche der ehemaligen Spindelfabrik abzubrechen und die Fläche zu renaturieren“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Sonderstadtrat. Auf einer Auktion in Dresden hatte der damalige Bürgermeister Steffen Blech (CDU) die Immobilie zum Preis von 120 000 Euro ersteigert. „Das war alles mit einem Ratsbeschluss legitimiert und wir mussten nicht mehr als das Mindestgebot zahlen“, äußerte er kürzlich gegenüber dem DA.

494 500 Euro Fördergeld erhofft

Die Fläche am Ufer der Zschopau ist Teil des Brachflächen-Konzeptes der Stadt. „Damit entspricht die Gesamtmaßnahme den städtebaulichen Entwicklungszielen der Stadt Waldheim, die im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes am 3. Dezemberg 2009 vom Stadtrat beschlossen wurden“, so Steffen Ernst. Bis Ende Januar werde durch die Verwaltung ein Förderantrag zur Aufnahme der Maßnahme in das Landesbrachflächenprogramm bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gestellt. „Den vorzeitigen förderunschädlichen Baubeginn haben wir heute beantragt“, sagte er am Donnerstag.

Die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich der Kosten für den Erwerb belaufen sich nach ersten Planungen auf rund 572 000 Euro. Die voraussichtlichen förderfähigen Kosten betragen laut Beschlussvorlage reichlich 494 500 Euro. „Die Förderquote nach der Richtlinie des Sächsischen Innenministeriums zur Förderung von Maßnahmen zur Revitalisierung von Brachflächen kann bis zu 90 Prozent betragen“, heißt es in dem Schreiben.

Eine verbindliche Förderzusage erfolge erst mit dem Bewilligungsbescheid des Fördergebers. „Sollte dem Förderantrag nicht stattgegeben werden, trägt die Stadt das Risiko der Endfinanzierung in Höhe der Gesamtkosten, die gegenwärtig 571 579,14 Euro betragen“, heißt es in der Beschlussvorlage weiter.

Sonderstadtrat: Donnerstag, 18. Januar, ab 17 Uhr im Ratssaal

