Stadt-Tochter soll Hort in Copitz bauen Weil die Mittel im eigenen Etat nicht reichen, greift Pirna auf die Stadtentwickler zurück. Doch geht das überhaupt?

Bei Demos protestierten Eltern und Schüler der Diesterweg-Grundschule gegen die Doppelnutzung der Räume. Nun soll ein neuer Hort in Copitz gebaut werden.



Am Ende zeigten sich alle Seiten erleichtert: All die Querelen um die Platznot in der Copitzer Diesterweg-Grundschule und die doppelt genutzten Zimmer im Hort „Die Schlaufüchse“ fanden kurz vor Jahresschluss 2016 doch noch ein versöhnliches Ende. Schüler-Demos, Eltern-Proteste und endlose Debatten mündeten letztendlich in einem Kompromiss, den der Stadtrat noch im Dezember beschloss: Pirna errichtet für die Schlaufüchse einen neuen Hort auf dem Gelände der früheren Haußner-Schule an der Schillerstraße. Doch als das „Ob“ besiegelt war, blieb die Frage: Wie soll das funktionieren?

Der städtische Haushalt für 2017/2018 war da schon lange besiegelt, alle Millioneninvestitionen waren eingetaktet und kalkuliert, finanziellen Spielraum für teure Zusatzvorhaben gab es nicht. Geld hinsichtlich des Hortes war im Etat nur für die Miete von Containern verankert – die zunächst avisierte Interimslösung, um kurzfristig mehr Platz für Schule und Hort zu schaffen. Reichlich 300 000 Euro stehen dafür in den nächsten beiden Jahren zur Verfügung. Die Summe reicht allerdings nicht für einen Hort-Neubau mit 185 Plätzen. Nun soll es ein neuer Finanzplan richten, den der Stadtrat auf einer Sondersitzung am 31. Januar beschließen soll.

Konstrukt hat einen Haken

Der Plan des Rathauses: Nicht Pirna selbst, sondern die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) soll den Hort planen und errichten. Die Stadtentwickler werden damit Bauherr, Pirna mietet das Objekt von der SEP, der Hort „Die Schlaufüchse“ mietet wiederum von der Stadt. Doch darf die SEP in dieser Form Objekte überhaupt bauen und vermieten? Schließlich ist die Gesellschaft eigentlich für die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeland sowie fürs Stadtmarketing zuständig, nicht aber, um als Vermieter aufzutreten.

Laut SEP-Geschäftsführer Christian Flörke ist das Hortbau-Vorhaben vom Gesellschaftszweck gedeckt. Schon seit Jahren sei in den Gesellschaftsverträgen ein Passus verankert, der die SEP dazu berechtigt, Einrichtungen sozialer Infrastruktur zu errichten und zu betreiben. Die Vermietung von Objekten ist in dem Vertrag aber tatsächlich nicht geregelt.

Dazu soll nun der Pirnaer Stadtrat die SEP auf einer eigens einberufenen Sondersitzung am kommenden Dienstag explizit legitimieren.

Der Vorteil des Konstrukts liegt für die Stadt auf der Hand: Weil die SEP die Rolle des Investors übernimmt, muss sich Pirna für den Hort-Neubau nicht noch weiter verschulden als sowieso schon geplant. Und das Geld für die Miete der früher einmal geplanten Container ist eh im Haushalt eingepreist – und kann dann für die Miete des Neubaus verwendet werden.

Der Haken an der Sache ist offensichtlich: Da die SEP eine hundertprozentige Stadt-Tochter ist, sind deren Schulen genauso städtische Schulden. Nur werden sie eben nicht direkt im Rathaus-Etat verbucht. Bezieht man die Verbindlichkeiten der städtischen Gesellschaften in die Berechnung von Pirnas Pro-Kopf-Verschuldung mit ein, wirkt sich der Hortneubau auf jeden Fall aus.

Noch aber steht nicht fest, ob die Stadtentwickler für den geschätzt 2,5 bis drei Millionen Euro teuren Neubau überhaupt Kredite aufnehmen müssen. Geschäftsführer Christian Flörke sieht in dem neuen Bauherren-Modell vor allem Vorzüge: „Bevor ein rein privater Investor das Vermietungsgeschäft für den Hort macht, ist es sinnvoller, wenn wir das übernehmen. So bleibt die von Pirna gezahlte Miete zumindest im Konzern Stadt Pirna“, sagt er. Darüber hinaus generiert die SEP, deren Existenzberechtigung mangels Gewinn von einigen Stadträten stets angezweifelt wird, dauerhafte Mieteinnahmen.

Entlastung für die Schule

Einige Einschränkungen in dem neuen Konstrukt gibt es allerdings. So wird die SEP lediglich den Hochbau übernehmen, die Stadt kümmert sich weiterhin darum, die Module für den Hort zu möblieren und das Außengelände zu gestalten – denn dafür gibt es Fördermittel. Für das reine Gebäude hingegen gibt es keine Zuschüsse.

Stadt und SEP sind nun darauf angewiesen, dass sämtliche Beschlüsse für das Projekt zügig über die Bühne gehen, denn der Zeitplan ist eng: Bereits zum Schuljahresstart 2017/2018 soll der Hort bezugsfertig sein. Mit dem Neubau werden der Hort „Die Schlaufüchse“ sowie die Diesterweg-Grundschule räumlich entkoppelt, was für beide Seiten Vorteile hat: Der Hort hat dann ausreichend Platz für 185 Kinder und ist nicht mehr auf alternative Raumangebote angewiesen. In der Schule werden zudem Kapazitäten frei, um die anhaltend hohen Schülerzahlen bewältigen zu können. Und es ist künftig ausreichend Platz, um jeweils einen Schulflügel leerzuziehen, wenn die Bildungsstätte in den kommenden Jahren weiter schrittweise modernisiert und saniert wird.

Öffentliche Ratssitzung: 31. Januar, 18 Uhr, Rathaus

