Stadt teilt die Bedenken der Seer Bürger Mit der Erweiterung der Biogasanlage in Sproitz sollen für die Anwohner keine weiteren Beeinträchtigungen eintreten. Das fordert der Nieskyer Stadtrat.

Die Biogasanlage in Sproitz soll um 2,55 Hektar erweitert werden. © andré schulze

Die Stadt Niesky beschäftigt das Bauvorhaben Biogasanlage Sproitz weiterhin. Das wurde am Montag im Stadtrat deutlich, wo der geplanten Erweiterung der Anlage kurzfristig ein extra Tagesordnungspunkt gegeben und dafür auch die Bürgerfragestunde genutzt wurde. Denn nachdem der Technische Ausschuss vor zwei Wochen das Vorhaben nur zur Kenntnis genommen hatte und die SZ über die Erweiterung der Anlage geschrieben hatte, schlugen die Wogen bei einigen Seern besonders hoch.

Misstrauen zeigen die Betroffenen nicht nur gegenüber dem Bauvorhaben, sondern auch der Stadtverwaltung. Das letzteres ungerechtfertigt sei, stellte Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann noch einmal klar. „Wir fassen keine heimlichen Beschlüsse, das ist nicht fair gegenüber der Stadt“ antwortete sie auf den Vorwurf. „Die Bedenken der Bürger sind gegeben und wir werden sie berücksichtigen“, sagte die Oberbürgermeisterin am Montagabend. Auch wenn die Stadt auf das Bauvorhaben selbst keinen Einfluss hat, da es nicht auf städtischem Grund erfolgt, so kann die Stadt Niesky zumindest ihre Meinung sagen im Rahmen der bis zum 15. Mai möglichen öffentlichen Anhörung zu dem Verfahren. Das tat die Verwaltung am Montagabend mit einer schriftlichen Stellungnahme. Die ist verbunden mit der Aufforderung, die Bedenken der Seer Bürger im Planfeststellungsverfahren zu berücksichtigen. Zudem sollen keine weiteren Beeinträchtigungen mit der Vergrößerung der Anlage auf die Bürger zukommen. Dem gab der Stadtrat einstimmig sein Votum.

Links zum Thema Kommentar: Den Bürgerwillen unterschätzt

In der Bürgerfragestunde berichtete der frühere Nieskyer Rechtsanwalt Käsche, wie es sich neben einer Biogasanlage lebt. Zusammen mit seiner Frau ist er vor neun Jahren nach Neusorge gezogen. Inzwischen sind nicht nur Käsches mit einer Biogasanlage in unmittelbarer Nachbarschaft konfrontiert, sondern auch weitere Neusorger Bürger. Sie gehört dem Unternehmen Heim, wie auch die Anlage in Sproitz. Armin Käsche berichtete, dass es vor allem die Gärreste aus der Anlage sind, die für Übelkeit und Erbrechen sorgen. Er kritisierte, dass von dieser Beeinträchtigung der Gesundheit in den jetzt ausliegenden Planungsunterlagen nichts zu lesen ist.

Stadtrat Harald Prause-Kosubek (SPD) bestätigt das: „Mir sind ebenso einige Ungereimtheiten in den beigefügten Gutachten aufgefallen.“ Zum einen verwundert ihn, dass Wettermessdaten vom Görlitzer Flugplatz auf Sproitz und See übertragen werden. Zum anderen, dass in See nur die Obere Siedlung als Messpunkt herangezogen wird und nicht die Untere Siedlung und die Feldstraße, die viel näher an der Anlage sind. Auch die Auswirkungen auf das nur einen Steinwurf entfernt beginnende Naherholungsgebiet Bauernloch wird umweltfachlich kaum untersucht. „Hier ist dringender Nachbesserungsbedarf!“ Davon ist der Stadtrat überzeugt. Deshalb, so die Empfehlung der Oberbürgermeisterin, sollten die Seer die jetzige Anhörungsphase nutzen, um ihre Bedenken und Sorgen schriftlich zu äußern. Adressat ist der Verwaltungsverband Diehsa. Dort liegen zu den Sprechzeiten die Planungsdokumente zur Erweiterung der Anlage um zweieinhalb Hektar für drei Fahrsilos und zwei Gärrestebehältern aus.

zur Startseite