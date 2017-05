Stadt sucht Wahlhelfer Es winkt ein „Erfrischungsgeld“. Das ist für Bundestagswahlen deutschlandweit festgeschrieben.

Wahlhelfer sortieren und zählen Stimmzettel. © Symbolfoto: dpa

Am 24. September findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Die Stadt Großenhain hat dafür 24 Wahlvorstände und einen Briefwahlvorstand zu bilden. Für die Arbeit in den Wahlvorständen werden freiwillige Helfer gesucht.

Für diese Tätigkeit erhalten die Beisitzer der Wahlvorstände ein sogenanntes „Erfrischungsgeld“. Das ist kein witziges Synonym der städtischen Presseabteilung. So wird traditionell die Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer genannt. Bei Bundestagswahlen sind die Gelder in allen Bundesländern gleich hoch. Beisitzer erhalten 25 Euro und die Wahlvorsteher 35 Euro. Bei Landes- und Kommunalwahlen kann von dieser Reglung abgewichen werden, wobei die Unterschiede in den 16 Bundesländern deutlich sind.

Wer der Stadt Großenhain bei der Bundestagswahl helfen möchte, soll sich bitte bis zum 16. Juni 2017 im Geschäftsbereich Stadtkultur und Ordnung (Telefon 03522 304 133 oder 304 128) sowie in der Großenhain-Information (Telefon 03522 3040) melden.

zur Startseite