Stadt sucht Saubermänner Am Sonnabend soll geputzt werden. Los geht es 9 Uhr.

Der Hauptweg im Strehlaer Stadtpark. © Sebastian Schultz/Archiv

Die Stadt soll sauberer werden: Die Stadtverwaltung sucht weiter Freiwillige, die sich beim großen Frühjahrsputz am Sonnabend beteiligen möchten. Mit dem Einsatz soll vor allem der Stadtpark für die warme Jahreszeit hergerichtet werden. Auch der Kulturbund ruft seine Mitglieder auf, sich im und rund um das Strehlaer Museum am Frühjahrsputz zu beteiligen. Geräte werden in beiden Fällen gestellt. Los geht es sowohl im Museum als auch im Stadtpark am Sonnabend, 8. April, ab 9 Uhr. Treffpunkt für den Stadtpark-Putz ist am Widder. Die Aktion geht bis 12 Uhr. (SZ)

