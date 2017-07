Stadt sucht Personal In Rabenau sind gleich mehrere Stellen in Kitas und Bauhof zu besetzen.

In Rabenau sind Stellen frei. © dpa-tmn

Hausmeister gesucht – diese Anzeige steht schon seit mehreren Tagen auf der Homepage der Stadt Rabenau. Und nicht nur beim Bauhof muss das Personal ergänzt werden. Auch in den Kitas ist Bedarf. So sucht die Stadt schnellstmöglich einen Erzieher für den Schulhort in Oelsa. Bewerbungsfrist ist der 12. Juli. Die Stelle ist auf ein Jahr begrenzt und umfasst 25 Wochenstunden. Des Weiteren suchen die Rabenauer junge Männer oder Frauen, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in den Kindergärten in Rabenau oder Oelsa eingesetzt werden wollen. Es geht um zwei Stellen. Die jungen Leute sollen die Erzieher unterstützen und den Kindern bei kleinen Alltagsaufgaben helfen.

Ebenfalls zwei Stellen für Bundesfreiwillige sind im Bauhof der Stadt offen. Es geht um Hilfsarbeiten, Außenanlagenpflege, die Erschließung touristischer Ziele und Arbeiten, die das Ortsbild verschönern. Das schließt auch eine Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt und dem Stuhlbaumuseum ein.

Der Bauhof hat auch Bedarf an einem Mitarbeiter in Vollzeit. Der soll vor allem Hausmeistertätigkeiten übernehmen und dabei kommunale Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Turnhallen bewirtschaften helfen. Es geht um die technische Pflege der Gebäude und der Außenanlagen. Die Stadt möchte die Stelle zum 1. November besetzen. Bewerbungen werden bis zum 31. Juni entgegen genommen.

