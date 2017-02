Stadt sucht Pächter für den Rathauskeller

Vorbei sind die Zeiten, als es im Hohnsteiner Rathaus noch nach Mittagessen gerochen hatte und vor dem kleinen Restaurant die Gäste Schlange standen. Die Gaststätte hat schon lange zu. Die letzten Pächter haben den Ratskeller aufgegeben und das Pachtverhältnis gekündigt. Die Stadt hatte das Objekt bereits ausgeschrieben. „Es haben sich auch einige Interessenten gemeldet. Doch alle sind wieder abgesprungen, da ihnen die Räumlichkeiten zu klein waren, also von der Größe der Küche her und der Anzahl der Plätze“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Die Stadt sucht nun weiter nach Interessenten. Immerhin ist es nach dem Gasthaus Stern an der Rathausstraße die zweite kleinere Gaststätte, die geschlossen ist. Vor allem mit Blick auf den Tourismus hofft die Stadtverwaltung, dass sich die Tore des Ratskellers doch wieder öffnen. (SZ/aw)

zur Startseite