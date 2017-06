Stadt sucht noch Wahlhelfer Die Stadt Wilsdruff sucht noch Bürger, die sich bei der Bundestagswahl als Wahlhelfer engagieren möchten.

Es werden in Wilsdruff noch Wahlhelfer gesucht. © dpa

Für die Bundestagswahl am 24. September sucht die Stadt Wilsdruff noch Wahlhelfer. Speziell die Abstimmungsorte in Helbigsdorf, Blankenstein und Braunsdorf seien schwach besetzt, heißt es aus dem Rathaus. Man habe schon viele Bürger angeschrieben, die bei vergangenen Wahlen mitgeholfen hätten, die Rückmeldungen verliefen allerdings spärlich. Insgesamt wird es 15 Wahllokale geben, jeder Abstimmungsort soll mit sechs bis acht Helfern besetzt werden. Zudem gibt es ein Briefwahllokal. Wer die Stadt unterstützen möchte, kann sich bei Sachbearbeiterin Anja Richter unter 035204 463 101 melden oder sich per Mail unter wahlen@svwilsdruff bewerben. Mitmachen können Erwachsene ab 18 Jahren, die auch das Wahlrecht besitzen. (hey)

Infos im Internet

