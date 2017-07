Stadt sucht neuen Bauchef In der Dippoldiswalder Verwaltung geht ein wichtiger Abteilungsleiter bald in den Ruhestand.

Im Rathaus von Dippoldiswalde steht ein Wechsel bevor. © Egbert Kamprath

Die Stadt Dippoldiswalde hat eine wichtige Stelle in der Verwaltung neu zu besetzen: die Leitung der Bauabteilung. In diesem Bereich herrschte in Dippoldiswalde in den vergangenen Jahren viel Bewegung. 2012 wurde der damalige Bauverantwortliche von der Leitung des Amtes entbunden und Oberbürgermeister Ralf Kerndt (Freie Wähler) leitete das Bauamt selbst. Später übernahm die damalige Finanzverantwortliche Astrid Hamann die Bauverwaltung in ihre Abteilung. 2014 hat die Stadt den Beigeordneten Peter Antoniewski eingestellt mit der Maßgabe, dass er sich auch um die Bauverwaltung kümmert. Ihm ist die Abteilung seitdem unterstellt. An ihrer Spitze steht seit 2015 Bernd Kohl, der nun kurz vor dem Erreichen des Ruhestandsalters steht. Daher sucht die Stadt einen Nachfolger. Die Stelle hat sie ausgeschrieben.

Die Aufgaben im Bauamt der Stadt sind sehr breit gefächert. Das reicht von der Betreuung eigener Bauvorhaben über die Unterhalt von Gebäuden bis zur Stadtplanung und Stadtsanierung. Der neue Abteilungsleiter soll ein Studium abgeschlossen haben, Kenntnisse in der Umweltplanung und im öffentlichen Baurecht sowie Leitungserfahrung mitbringen. Der Arbeitsmarkt für solche Fachkräfte ist derzeit leer gefegt. Die Dippser dürfen gespannt sein, wer sich um die Stelle bewirbt. (SZ/fh)

zur Startseite