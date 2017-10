Stadt sucht neue Stellplätze Parkhäuser an der Brunnenstraße oder im Hof der Jägerkaserne? Demnächst werden noch weitere Ideen geprüft.

Der Blick vom Reichenbacher Turm zeigt nicht nur eine von Touristen erlebbare historische Altstadt, sondern auf dem Obermarkt ein parkendes Auto am anderen. Eine mögliche Tiefgarage indes ist hier nicht bezahlbar– und würde auch nicht wirklich eine Erweiterung von Stellflächen bedeuten. © nikolaischmidt.de

Es gibt immer mehr Fahrzeuge, doch es ist paradox: Je mehr es gibt, desto weniger fahren sie. „Im Bundesdurchschnitt ist jedes Fahrzeug täglich nur eine Stunde mobil“, sagt Jens Kunstmann, Verkehrsplaner der Görlitzer Stadtverwaltung. Damit ist ein Fahrzeug eigentlich ein Stehzeug.

Kein Wunder, dass, so betrachtet, der Ruf nach mehr Parkplätzen immer lauter wird. „Es stimmt, dass wir das seit 15 Jahren immer wieder mal thematisieren“, erinnert Bürgermeister Michael Wieler. „Doch damals waren andere Investitionen in Görlitz wichtiger.“ Jetzt aber, wo der Parkdruck von Anwohnern wie Touristen drastisch steigt, Parkgewohnheiten durch veränderte Arbeits- und Einkaufszeiten wechseln und die sich nähernde Elektromobilität ein Umdenken erfordert, rücke ein Investieren in ein neues Görlitzer Parkraumkonzept in das vordere Drittel notwendiger städtischer Planungen.

Sich näher mit ersten Ideen dafür zu beschäftigen, hatten die Bürger für Görlitz (BfG) ins Lokal „Altstadt-Krone“ eingeladen. Doch fast nur BfG-Mitglieder erschienen zahlreich, was den Moderator Rolf Weidle enttäuschte: „Wir dachten, das Thema interessiert sehr viele. Leider meckern manche lieber hinterher, als sich aus erster Hand kundig zu machen und über Hintergründe informieren zu lassen. Schade.“

Der Mittwochabend widmete sich dem Parken in Innen- und Altstadt. Tatsächlich regte Verkehrsplaner Kunstmann so manche Diskussion an, sortierte Bürgermeister Wieler in der Diskussion Machbares von Wunschträumen. Über allem stand die Erkenntnis, in der engen Görlitzer Bebauung kaum Parkraum-Reserven zu finden. Fakt sei aber auch, dass durch weitere Wohnzuzüge in die Innenstadt, eine Öffnung des Kaufhauses sowie Veränderungen der oberen Berliner Straße der Parkdruck weiter zunehmen wird. Die BfG-Runde debattierte dazu zwei Schwerpunkte: die Parkraumbewirtschaftung und Stellplatzalternativen.

Parkraumbewirtschaftung: Es wird bald einfacher, aber nicht billiger

Künftig werden Görlitzer Stellflächen auf den Straßen und Plätzen zu Parkmischgebieten. Bis auf wenige Ausnahmen wird das Parken auf allen öffentlichen Flächen im Zentrum einheitlich gebührenpflichtig mit dem Zusatz „Parken mit Anwohnerausweis frei“. „Das reduziert den Schilderwald, der bisher auf einer Straße mit mehreren verschiedenen Parkvorgaben Fahrer verunsicherte“, betont Jens Kunstmann. Begonnen werden soll mit der Ummarkierung Anfang 2018 auf der Elisabethstraße. Straßen in Randlagen dagegen bleiben, auch beim Kurzzeitparken, ebenso gebührenfrei wie die 15-Minuten-Nutzung, im Volksmund als „Brötchentaste“ bekannt.

Stellplatzalternativen: Einige neue Parkflächen sind durchaus in Sicht

Für Michael Wieler ist klar: „Man kann nur dann eine spürbare Entlastung schaffen, wenn weitere Parkhäuser oder Tiefgaragen entstehen. Anders ist das in Görlitz nicht machbar.“ Das Problem: Tiefgaragen kann der kommunale Haushalt nicht stemmen. Eine solche unter dem Obermarkt ist zwar technisch vorstellbar, aber von privaten Investoren abhängig. Um entsprechend dafür zu werben, sollen demnächst dennoch Bohrungen erfolgen, um genauere Angaben über den Baugrund machen zu können. Wieler indes gibt wenig Hoffnung: „Die Apcoa, Europas größter Parkhaus-Betreiber mit Sitz in Stuttgart, hat bereits abgelehnt: In Görlitz könne man so eine Tiefgarage wirtschaftlich nicht betreiben.“ Alles, was oberirdisch zu bauen ist, sei dagegen auch von der Stadtverwaltung finanzierbar – übliche Fördermittelzusagen von rund 13 000 Euro brutto je Stellplatz vorausgesetzt. Kunstmann skizziert in dieser Richtung den Neubau von Parkhäusern im Hof der Jägerkaserne (400 Plätze) oder auf dem Dreieck Brunnen-, Teich- und Bautzener Straße (200 Plätze). Fest stehen bereits die Möglichkeit einer Erweiterung des Parkhauses City-Center von derzeit 440 auf 660 Plätze durch Anbauten in Richtung Schützenstraße und die Bereitstellung von hundert öffentlichen Stellplätzen beim Bau eines Parkregals hinter dem Landratsamt Salomon-/Berliner Straße. Für letzteres hat die Stadt Görlitz schon einen Zuschuss von 450 000 Euro vorgesehen.

Wie geht es weiter? Den Ideen sollen konkrete Untersuchungen folgen. „Wir reden da von drei bis vier Jahren“, betont Michael Wieler. Ein Besucher erinnert zaghaft daran, dass es irgendwann auch mal darum ging, gar keinen weiteren ruhenden Verkehr in die Stadtmitte zu holen und dafür lieber den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Das aber wäre dann schon wieder eine ganz andere Debatte...

zur Startseite