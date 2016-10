Stadt sucht Markt-Nachfolger Bei der Suche nach einem neuen Betreiber für den Netto in Pausitz gibt sich der OB optimistisch – und verweist auf ein positives Beispiel.

Der Netto-Supermarkt in der Pausitzer Delle ist seit dem 22. August weg. Wer wird neuer Betreiber? © Sebastian Schultz

Die Stadtverwaltung bemüht sich darum, einen neuen Betreiber für den ehemaligen Netto neben der Sachsenarena zu finden. Das teilte Oberbürgermeister Marco Müller jetzt auf Anfrage von Stadtrat Christian Nowotny (Linke) mit. „Es laufen Gespräche“, so Müller. Er verwies auf den Erfolg, den die Stadt erst kürzlich mit dem Supermarkt am Humboldtring vermelden konnte. Für den dort ansässigen „Nah und gut“ hatte sich ein Nachfolger gefunden, nachdem die aktuelle Betreiberin aus Altersgründen die Schließung ankündigte. Zum 17. Oktober soll in dem Gebäude „Nah und frisch“ einziehen. OB Müller sagte in Bezug auf den ehemaligen Netto, er sei „zuversichtlich, auch dort eine Lösung hinzubekommen“.

Der Supermarkt in der Pausitzer Delle war zum 22. August geschlossen worden. Die Filiale an der Pausitzer Straße entspreche nicht mehr dem Netto-Konzept in Hinblick auf Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung, hatte damals eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Sächsischen Zeitung mitgeteilt. Nach diesen Kriterien hatte das Unternehmen zuvor den Netto-Markt an der Friedrich-List-Straße umbauen lassen. (mit veb)

zur Startseite