Stadt sucht Lösung für Baugebiete Die Entwicklung zweier Areale in Neustadt war ins Stocken geraten. Zumindest bei einem zeichnet sich eine schnelle Lösung ab.

Am Baugebiet Schiller-/Berghausstraße war der Erschließungsträger abgesprungen. © Dirk Zschiedrich

Es ist Neustadts ambitioniertes Ziel: Junge Familien sollen in die Region gelockt werden, um dem demografischen Wandel entgegenzusteuern. Für Arbeitsplätze sollen die hiesigen Unternehmen sorgen, für Platz zum Wohnen die Stadtspitze. Zwei Wohnbaugebiete hatte Bürgermeister Peter Mühle (NfN) ins Auge gefasst, zum einen an der Ecke Berghausstraße/Schillerstraße und zum anderen die Erweiterung des Wohnbaugebietes Am Achtlindenberg. Beide Areale waren ins Stocken geraten. Doch es zeichnet sich eine Lösung ab.

An der Schiller-/Berghausstraße war der Erschließungsträger abgesprungen. Es gilt, 15 Bauparzellen nutzbar zu machen und zu vermarkten. Offenbar werden in den nächsten Tagen die Verhandlungen mit dem neuen Partner abgeschlossen, kündigt Mühle an. Gerade in diesem Wohnbaugebiet ist eine schnelle Erschließung wünschenswert, für rund die Hälfte der Flächen gebe es schon Interessenten. Bauherren können hier Einfamilien- oder Doppelhäuser errichten lassen. Diese können zwei bis drei Geschosse haben. Die Bauweise soll kleinteilig und offen sein. Vorgesehen ist zudem ein hoher Grünanteil, ähnlich wie an der Schillerstraße schon realisiert.

Auch beim zweiten problematischen Wohngebiet zeichnet sich eine Lösung ab – oder eine Alternative. Die Stadt wollte das vollbelegte Gelände in Richtung Süden erweitern, übersah dabei aber eine historische Streuobstwiese. Im Flächennutzungsplan war an dieser Stelle lediglich eine Grünfläche eingezeichnet. „Wir hatten die Wiese nicht auf dem Schirm und das Landratsamt hat auch zunächst grünes Licht für die Bebauung gegeben“, heißt es. Erst später habe sich das Umweltamt eingeschaltet und die Streuobstwiese hervorgebracht, die laut Amtsleiterin Birgit Hertzog in historischen Karten eingetragen sei. Auf einer Streuobstwiese wachsen verschiedenartige, alte Obstsorten.

Als gesetzlich geschütztes Biotop steht die Wiese somit rechtlich über dem Baugebiet. Einfach aufgeben wollte Peter Mühle die Pläne zur Erweiterung am Achtlindenberg aber nicht und bat Landrat Michael Geisler (CDU) zum Gespräch. Eine konkrete Lösung will der Bürgermeister noch nicht nennen, deutet aber an, dass es die Möglichkeit gibt, die Streuobstwiese zu verlegen bzw. eine Alternative anzupflanzen. Als Ersatz für die Wiese, die bebaut werden soll. Somit könnte demnächst der Bebauungsplan erarbeitet werden.

zur Startseite