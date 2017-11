Stadt sucht Investor für Sachsenbad-Sanierung Die Stadt will die Schwimmhalle wieder öffnen. Finanziell kann sie den Umbau nicht stemmen.

Das Sachsenbad in Mickten. © Andre Wirsig

Im Sachsenbad könnten sich die Bahnen tatsächlich wieder mit Wasser füllen. Die Stadt will das jahrzehntelang leer stehende Denkmal an der Ecke Rehefelder/Wurzener Straße bereits im Oktober kommenden Jahres bei der Expo Real in München ausschreiben. Mit der sogenannten Konzeptausschreibung soll dann nach einem Investor gesucht werden, der die Ruine vorzugsweise zur Schwimmhalle ausbaut.

Das teilten Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) nun in einer sogenannten Beschlusskontrolle mit. Diese werden regelmäßig angefertigt, um den Arbeitsstand von Aufträgen durch den Stadtrat zu kontrollieren. In diesem Jahr hatten die Politiker die Verwaltung aufgefordert, in einer Studie verschiedene Nutzungsmöglichkeiten auf Machbarkeit, Bedarf und Fördermöglichkeiten zu überprüfen. Dabei schnitt der Umbau zum Gesundheitsbad am besten ab. Demnächst werden die Ergebnisse im Bauausschuss vorgestellt, heißt es in der Beschlussvorlage. Dort soll auch diskutiert werden, ob der Verkauf oder die Verpachtung des Gebäudes sinnvoller ist. Ohne Investor könnte die Stadt die Sanierung des Bades wohl nicht stemmen. Zwischen 20 und 24 Millionen Euro müssten investiert werden.

Seit 1994 steht das Sachsenbad leer. Damals ist es wegen bautechnischer Mängel geschlossen worden. Seitdem wurde immer wieder die Wiedereröffnung gefordert – von Politikern wie Anwohnern. Zuletzt wurden in einer Petition mehr als 4 000 Unterschriften gesammelt. Doch es gibt auch skeptische Stimmen.

„Der Fortschritt bei der Suche nach einer zukünftigen Nutzung des Sachsenbades ist begrüßenswert“, sagt Stadtrat Vincent Drews (SPD). „Am Ende entscheidet jedoch die Frage, für welche Nutzungsart sich ein privater Bauherr findet.“ Sich nur auf eine Variante zu beschränken, sei daher nicht sinnvoll. Ebenso lehnt die SPD einen Verkauf ab. Dann habe die Stadt keinen Einfluss mehr auf Entwicklung und Erhalt, weil sie nicht Eigentümer ist. (SZ/sh)

