Stadt sucht Helfer für die Bundestagswahl Durch einen Schichtdienst in den Wahlvorständen sei der Zeitaufwand für die Wahlhelfer überschaubar, sagt der Stadtsprecher.

Die Stadtverwaltung hat damit begonnen, die Bundestagswahl am 24. September zu organisieren. Dafür werden noch Wahlhelfer gesucht. Wahlberechtigte Frauen und Männer, die Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit haben, können sich bei der Stadtverwaltung melden. Für die Anmeldung werden der Name, die vollständige Adresse und eine Telefonnummer benötigt, teilt Stadtsprecher Thomas Mettcher mit.

Am Wahltag sind 20 allgemeine Wahlbezirke und drei Briefwahlbezirke mit den nach dem Wahlgesetz notwendigen Wahlvorständen von jeweils sechs bis sieben wahlberechtigten Personen zu besetzen. Die Wahlvorstände sorgen am Wahltag ab 7 Uhr für einen ordnungsgemäßen Ablauf. Nach 18 Uhr werden die Stimmzettel ausgezählt.

Durch einen „Schichtdienst“ in den Wahlvorständen sei der Zeitaufwand für die Wahlhelfer überschaubar, so Mettcher. Die Wahlvorstände erhalten ein „Erfrischungsgeld“, das ist eine Aufwandsentschädigung mit Verpflegungspauschale.

Interessierte Bürger können sich schriftlich wenden an:

Stadtverwaltung Döbeln, Frau Carmen Auerswald, Obermarkt 1, 04720 Döbeln oder per E-Mail an carmen.auerswald@doebeln.de. Telefonische Rückmeldungen sind unter 03431 579 204 oder 03431 579109 möglich.

