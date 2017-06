Stadt sucht Händler für Wochenmarkt In einer Umfrage haben sich viele Freitaler für einen solchen Markt ausgesprochen. Doch die Umsetzung ist nicht leicht.

Freital braucht einen Wochenmarkt – das ist das Ergebnis einer Umfrage der Stadtverwaltung. Zusammen mit der Deutschen Marktgilde hatte sie die Bürger im März und April gefragt, ob und unter welchen Bedingungen sie eine Wiederbelebung des Wochenmarkts in Freital wünschen. Fast 600 Personen hatten online und per Post abgestimmt. Nach der Auswertung der Fragebögen ist das Ergebnis laut Stadt eindeutig: Die Mehrheit möchte einen solchen Markt, heißt es. Die Umsetzung allerdings ist nicht einfach, erklärt die Stadt. Während die meisten Umfrageteilnehmer den Neumarkt als Ort für den Wochenmarkt bevorzugen, gestalte sich vor allem die Suche nach einem geeigneten Tag und einer passenden Zeit als schwierig. Auch gebe es viele Rahmenbedingungen zu beachten, um geeignete Händler zu finden, eine möglichst große Kundenzahl anzusprechen, einen attraktiven Platz zu bieten, Risiken zu minimieren und so letztlich auch die Kontinuität des Marktes sicherzustellen. „Schließlich hängt die Überlebensfähigkeit eines neuen Wochenmarkts auf Dauer einzig und allein von der Annahme durch die Bevölkerung ab“, teilt die Stadt mit.

Als großer Wunsch herauskristallisiert hat sich, dass möglichst viele regionale Händler und Anbieter auf dem Wochenmarkt zu finden sind. Die Stadt sucht deshalb nach Interessenten. Wer seine Produkte anbieten möchte, ist aufgerufen, sich bis zum 7. Juli bei der Stadt zu melden.

Unterdessen laufen intensive Gespräche mit der Marktgilde, die bundesweit Wochenmärkte organisiert. Bis zu den Sommerferien will die Stadt Klarheit haben und eine Entscheidung treffen. Bestenfalls könne dann noch in diesem Jahr der erste Wochenmarkt stattfinden. (SZ/cb)

Kontakt für Händler: Stadtverwaltung Freital, Büro des Oberbürgermeisters, Stichwort Wochenmarkt, Dresdner Straße 56, 01705 Freital. Mail: markt@freital.de

zur Startseite