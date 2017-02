Stadt sucht Container für Schulkinder

Die Grundschule an der Magdeburger Straße muss ab dem kommenden Schuljahr mit Containern erweitert werden, damit alle Klassen an dem Weidaer Standort Platz finden. Derzeit sucht die Stadt per Ausschreibung nach geeigneten Modulen. Hintergrund ist die Auflösung des Grundschulstandortes Am Storchenbrunnen. Dies hatte der Stadtrat 2016 beschlossen. Kinder und Lehrer ziehen nach Weida um. Das Gebäude an der Alleestraße wird daraufhin so umgebaut, dass dort die Schüler der Oberschule Am Merzdorfer Park unterkommen können, während ihr Schulstandort saniert wird. Die Schulstandortplanung umfasst die Sanierung von zwei Gebäuden, einen Abriss sowie einen Neubau. (SZ/veb)

