Stadt sucht Betreuer für Grundschüler

Im Rahmen des Förderprogramms „Wir für Sachsen“ sucht die Stadt Rabenau einen freiwilligen Betreuer für die Mädchen und Jungen an der Grundschule Oelsa. Aufgabe ist die außerschulische Beschäftigung der Kinder nach dem Unterrichtsschluss bis zur Abfahrt der Busse in die Heimatorte. „Mit dieser Betreuung, vorrangig in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr, kann den Kindern eine sichere Wartezeit bis zur Heimfahrt geboten werden“, heißt es auf der Internetseite der Stadt.

Es geht um eine Arbeit von 20 Stunden im Monat. Die Aufwandsentschädigung liegt bei 40 Euro. Los gehen soll es ab sofort. Interessenten können sich im Rathaus zu den Sprechzeiten melden. (hey)

www.rabenau.net

