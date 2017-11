Stadt sucht Architekten für Schulneubau Mit einem Wettbewerb soll die beste Lösung für die neue Oberschule in Kötzschenbroda gefunden werden.

Die Oberschule Kötzschenbroda in Radebeul. © Norbert Millauer

Einen Tag nachdem die Sieger des Architekturwettbewerbs für die neue Feuerwehrwache in Radebeul-Ost gekürt wurden, hat die Stadt am Dienstag den nächsten Wettbewerb dieser Art ausgeschrieben. Dieses Mal geht es um den Neubau der Oberschule in Kötzschenbroda. Europaweit wird dafür nach Ideen von Architekten gesucht. Zur Wettbewerbsaufgabe gehört neben der Planung der Oberschule, die Platz für 336 Schülern bieten soll, auch die Einordnung der Außenflächen.

Der Schulstandort in Kötzschenbroda soll im Rahmen des Sanierungsgebiets bis 2021 erweitert werden. Zwischen Harmonie- und Hermann-Ilgen-Straße soll die neue Oberschule gebaut werden. Dort befindet sich momentan noch ein Kindergarten. Dieses Gebäude wird abgerissen. Wenn der Neubau für die Oberschule steht, soll in das jetzige Schulhaus der Hort der Grundschule einziehen.

Für den Wettbewerbsablauf gibt es einen strengen Zeitplan. Bis zum 27. November können sich die Architekturbüros bewerben. Anfang Dezember werden 30 Teilnehmer ausgelost. Ende Februar 2018 müssen die Architekten ihre Entwürfe abgeben, im April tagt das Preisgericht und am 20. April wird der Sieger gekürt, dessen Entwurf gebaut werden soll.

Insgesamt stellt die Stadt für den Wettbewerb 47 000 Euro zur Verfügung. Die Sieger bekommen ein Preisgeld von 15 500 Euro. Außerdem werden drei weitere Preise und Anerkennungen verliehen und honoriert. Für den Neubau der Oberschule rechnet die Stadt insgesamt mit Kosten von rund zehn Millionen Euro.

