Stadt sucht Architekten für Schulneubau Die Sanierung der Grundschule Oberlößnitz kam lange Zeit nicht in Gang. Jetzt lobt die Stadt einen neuen Wettbewerb aus.

Wer hat die beste Idee für die Grundschule Oberlößnitz? Das soll jetzt ein Wettbewerb entscheiden. Der Stadt schwebt die Sanierung des Schulgebäudes vor, vielleicht auch eine neue Farbe. Turnhalle und Hort sollen neu gebaut werden. Es ist bereits der zweite Anlauf für die Sanierung des Geländes. © André Wirsig

Escola, so heißt Schule auf Portugiesisch. In Schweden gehen die Kinder in die skolan und in Estland in die kool. Wenn jetzt in Radebeul nach Ideen für die Grundschule Oberlößnitz gesucht wird, spielen auch diese Wörter eine Rolle. Denn die Stadt schreibt einen Architektenwettbewerb im Europäischen Amtsblatt aus – in allen 24 offiziellen Amtssprachen der Europäischen Union.

Bis Ende November können sich Architekten aus der gesamten EU für den Schulneubau bewerben. Welche Bauexperten am Wettbewerb teilnehmen, entscheidet das Los. Denn die Zahl der Bewerber – so die Erfahrung der Stadt – ist in der Regel sehr groß. Auch beim Schillerhort gab es einen Wettbewerb und mehr als 100 Architekten zeigten Interesse. Für die Grundschule Oberlößnitz will man die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzen. Das sei ausreichend, um ein Abbild aller möglichen Bauvorschläge zu bekommen, sagt Bürgermeister Jörg Müller. Bis Ende März 2017 können die Teilnehmer ihre Vorschläge einsenden. Der erste Preisträger wird mit den Arbeiten betraut.

Damit nimmt die Stadt einen zweiten Anlauf für die Sanierung der Schule. Schon 2009 hatte es einen ähnlichen Wettbewerb gegeben, für den 87 Bewerbungen eingingen. Damals war es der erste Wettbewerb, den die Stadt aufgrund der Höhe der Baukosten europaweit ausschreiben musste. Zwar wurde eine Preisträgerin ermittelt. Doch schlussendlich stimmte der Stadtrat gegen die Sanierungspläne. Der Grund: Das Bauvorhaben war mit 13 Millionen Euro deutlich zu teuer. Das Projekt wurde auf Eis gelegt und die Schule musste weiter mit Platzproblemen kämpfen.

Das soll diesmal anders laufen. 3,27 Millionen Euro sind für die Bauvorhaben geplant. Hinzu kommen 600 000 Euro für die Gestaltung der Außenanlagen. Ob das Schulgebäude abgerissen oder saniert wird, steht noch nicht abschließend fest. Die Stadt geht derzeit von einer Sanierung aus. Bei der Sporthalle lohne sich hingegen eine Instandsetzung nicht, sagt Bürgermeister Müller. „Das Gebäude ist zu baufällig.“ Deshalb soll die Halle abgerissen und eine neue gebaut werden.

Links zum Thema Die bewegte Geschichte der Villa Wach

Besonders dringlich ist auch der Bau eines neuen Hortgebäudes. Viele Jahre lang mussten sich die Mädchen und Jungen auf vier verschiedene Hortgebäude verteilen: in der Grundschule, im Hortgebäude neben der ehemaligen Oberschule sowie in der Kinderarche und in der Kita Waldstraße.

Der zukünftige Architekt hat nun die Aufgabe, einen zentralen Hort für 250 Kinder zu bauen. Die Grundschule hat 360 Schüler. Doch die geplante Größe des Horts reiche aus. „Nicht alle Kinder gehen in den Hort“, sagt Müller. Bei den Baumaßnahmen sei vor allem wichtig, dass der laufende Betrieb in der Schule und im Hort gewährleistet wird. „Der jetzige Hort muss genutzt werden, bis der neue fertig ist“, so Müller. Nach dem Umzug ins neue Haus kann das alte Gebäude abgerissen werden.

Auf dem Areal am Augustusweg befindet sich außerdem das Kinderheim der Kinderarche Sachsen in der Villa Wach. Dieses Gelände ist zwar nicht von den Neubauplänen betroffen. Trotzdem wird die Stadt die Bewerber des Architektenwettbewerbs über die Geschichte des Grundstücks informieren. Unter Umständen lassen sie die Historie in die Baupläne für die Schulgebäude einfließen. Der Stadt ist auch die Gestaltung der Außenanlagen wichtig. Deshalb sollen die Bewerber Arbeitsgemeinschaften mit Landschaftsarchitekten bilden, um gemeinsame Ideen zu erarbeiten.

zur Startseite