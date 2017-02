Stadt streicht Radweg-Pläne auf der Dresdner Straße Nach Ansicht des Freitaler Rathauses ist auf der Hauptverkehrsstraße zu wenig Platz. Doch es soll Alternativen geben.

Etwa anderthalb Jahre lang hat die Freitaler Stadtverwaltung an einem neuen Radverkehrskonzept gearbeitet. Noch bevor das Papier in Schriftform im März veröffentlicht wird, wurden am Dienstagabend die ersten Eckpunkte im Technischen Ausschuss des Stadtrates vorgestellt.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Die Stadt hält den von vielen Stadträten und der Arbeitsgemeinschaft Radverkehr geforderten Radstreifen auf der Dresdner Straße für nicht machbar. Stattdessen will sie die Radfahrer über den Weißeritzradweg und die Umgehungsstraße führen. Deswegen sollen dort in den kommenden Monaten Schwachstellen beseitigt werden.

Bereits vor einem Jahr hatte das von der Stadt beauftragte Planungsbüro Maut & Selzer einen ersten Zwischenbericht des Radverkehrskonzeptes vorgestellt. Dabei ging es explizit um die Frage, ob auf der Dresdner Straße ein Radstreifen markiert werden kann. Die Verkehrsexperten hatten einen Streifen – mit der gesetzlich vorgeschriebenen Breite von 1,25 Metern – virtuell auf die Dresdner Straße in Potschappel zwischen Ortseingang und Lutherstraße gesetzt. Das Ergebnis: An einigen Stellen bliebe dann nicht mehr ausreichend Platz für die Autos. So würde die Fahrbahnbreite zwischen Steinstraße und Oberpesterwitzer Straße lediglich noch etwa 3,30 Meter betragen – für zwei Spuren. Vorgeschrieben sind aber mindestens 4,50 Meter; auf einer Staatsstraße, wie die Dresdner Straße eine ist, eigentlich sogar eher 5,50 Meter. Ebenfalls zu eng wird es auf Höhe des Rathauses Potschappel und beim Restaurant Goldener Löwe.

An dieser Einschätzung hat sich in den vergangenen zwölf Monaten nichts geändert. „Wir kriegen auf der Dresdner Straße keinen Radweg gestaltet“, sagte Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz (parteilos). Der Planer bestätigte: „Ein durchgehender Schutzstreifen mit den vorhandenen Parkplätzen ist nicht möglich.“

Um das Radfahren in Freital auf der wichtigen Nord-Süd-Tangente sicherer und bequemer zu machen, setzt die Rathausspitze auf den parallel zur Dresdner Straße verlaufenden Weißeritzradweg und auf einen durchgehenden Radweg an der Umgehungsstraße. Die ersten Bauarbeiten dafür sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Wie aus dem aktuellen Haushaltsplan hervorgeht, will die Stadt zum Beispiel die Lücke im Weißeritzradweg am Restaurant Goldener Löwe schließen. Dort führt der Radweg zunächst über die Weißeritz. Eigentlich sollte es dann entlang des Flusses bis zur Deubener Straße weitergehen. Weil sich die Stadt bislang nicht mit dem Grundstückseigentümer einigen konnte und außerdem auf Bauarbeiten der Landestalsperrenverwaltung (LTV) zum Hochwasserschutz wartete, verzögerte sich das Projekt über Jahre.

Wie Baubürgermeister Schautz am Dienstag mitteilte, hat die Stadt zwischenzeitlich umgeplant und den Radweg weiter weg von der Weißeritz verschoben. Damit ist sie unabhängig von den Arbeiten der LTV, die wohl erst nach 2020 beginnen. „Jetzt sind wir im Gespräch mit dem Grundstückseigentümer“, so Schautz. „Wir versuchen, einen Weg zu finden.“ Insgesamt 240 000 Euro sind dafür für im kommenden Jahr im Haushalt eingeplant.

Bereits für dieses Jahr sind 35 000 Euro vorgesehen, um die Radweg-Engstelle an der Porzelline zu beseitigen. Das Unternehmen räumt derzeit ihr teils eingestürztes Lagergebäude aus und will den Eingeschosser danach abreißen. Folglich wäre Platz, um den dortigen Radweg an der Umgehungsstraße zu verbreitern. Außerdem will die Stadt die Butterstraße in Somsdorf zum gut ausgebauten Radweg machen. 420 000 Euro sind dafür ab 2018 eingeplant. So soll ein Radweg entstehen, der von Freital über Höckendorf bis nach Altenberg reicht.

Die Vorstellung des Radkonzeptes sorgte allerdings für Kritik. „Mir scheint, dass das Konzept sehr stark auf den touristischen Verkehr ausgerichtet ist“, sagte AfD-Fraktionschef Norbert Mayer. Hans-Gunter Müller, der für die Bürger für Freital als sachkundiger Einwohner im Ausschuss sitzt und sich in der Arbeitsgemeinschaft Radverkehr engagiert, fand klare Worte: „Das Konzept nützt dem Alltagsradverkehr nichts. Die Dresdner Straße ist nicht berücksichtigt“, sagte er. „Das ist ein bisschen dünne.“ Kommentar

